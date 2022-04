Bridgerton temporada 3: todo lo que sabemos hasta ahora

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Brillante drama de época (con mucho más sexo y escándalo) - Bridgerton - apareció por primera vez en Netflix a fines de 2020 y fue excelente. Fue la serie de televisión la que nos enganchó a todos con los detalles de los eventos de Lady Whistledown de principio a fin, impulsado aún más por la segunda temporada que llegó a nuestras pantallas en marzo de 2022.

La primera serie se inspiró en el libro de Juila Quinn, ' El duque y yo' , mientras que la segunda serie se inspiró en el segundo libro de Quinn, 'El vizconde que me amó' . Hay ocho libros en total, por lo que hay mucho material para vernos atracones de Bridgerton durante bastante más tiempo.

Con una temporada 3 y 4 ya confirmadas por Netflix, aquí está todo lo que sabemos hasta ahora sobre la temporada 3 de Bridgerton y cuándo llegará a nuestras pantallas.

Netflix confirmó que Bridgerton vería una temporada 3 (y 4 para el caso) el 13 de abril de 2021. Sin embargo, aún no se ha confirmado cuándo se emitirá la temporada 3 de Bridgerton. Esperaríamos verlo en la primera mitad de 2023, pero por ahora no está claro.

La temporada 2 de Bridgerton se emitió el 25 de marzo de 2022, mientras que la temporada 1 se emitió el 25 de diciembre de 2021. Por lo tanto, es posible que la temporada 3 aparezca en cualquier momento entre finales de 2022 y la primera mitad de 2023, aunque diríamos que es más probable que sea en 2023.

Shonda Rhimes, productora del programa, dijo a Entertainment Tonight que la escritura ha comenzado: "[Nos] pusimos un poco creativos, así que ya estamos trabajando duro para escribir la temporada 3... Eso ya está en progreso y ya verás. Dar Es tiempo."

Sin embargo, cuando la temporada 3 de Bridgerton aterrice, será solo en Netflix. Como era de esperar, dado que es una serie original de Netflix, y una de las más importantes hasta el momento, deberá asegurarse de tener lista su suscripción a Netflix.

La temporada 1 y la temporada 2 de Bridgerton tuvieron ocho episodios, por lo que no sería demasiado sorprendente ver un número similar para la temporada 3, aunque actualmente no lo sabemos.

Sin embargo, es probable que cada episodio dure una hora, o un poco más, como lo fueron en la temporada 1 y la temporada 2, por lo que podemos esperar al menos ocho horas más de drama y reportajes de Lady Whistledown.

Como se mencionó, la primera temporada de Bridgerton se inspiró en ' The Duke and I' de Julia Quinn, que se centró en la relación entre el duque de Hastings, Simon Basset, y la hija mayor de Bridgerton, Daphne Bridgerton.

La segunda temporada de Bridgerton se inspiró en el segundo libro, ' El vizconde que me amó ', y se centró en el jefe de la familia Bridgerton, Anthony Bridgerton, y su búsqueda para finalmente encontrar una esposa adecuada. Esto lo vio involucrado con las hermanas Sharma y siguió su batalla entre casarse por deber y casarse por amor.

La tercera temporada podría seguir el orden de los libros, lo que significaría que podría estar inspirada en ' An Offer From A Gentleman ' de Quinn, aunque eso no está confirmado y aunque Shonda Rhimes dijo que había planes para que cada serie se enfocara en un tema diferente. El hermano de Bridgerton y su historia de amor, no confirmó a Entertainment Tonight en qué orden entrarían. Le dijo a la publicación: "No necesariamente vamos en orden, pero vamos a ver a cada uno de los hermanos y sus historias". ."

Si el programa sigue el orden de los libros, es posible que la tercera serie se centre en el segundo soltero mayor de Bridgerton, Benedict. La sinopsis del libro de 'Una oferta de un caballero' es más o menos Cenicienta, aunque tenga en cuenta que la serie podría diferir del libro en lugar de seguirlo al pie de la letra.

Sin embargo, en el tercer libro, Sophie Beckett, que fue adoptada por el conde de Penwood antes de morir, se queda con una condesa que no es fan y relega a Sophie al papel de sirvienta. Sophie logra colarse en el baile de Lady Bridgerton, captando la atención de Benedict. Sin embargo, una vez que termina la noche del baile, Sophie vuelve a su papel de sirvienta y Benedict queda cegado por la misteriosa mujer, jurando encontrarla nuevamente. Suena como un complot bastante bueno para que Lady Whistledown se entrometa en sus documentos de sociedad, ¿eh?

Hablando de Lady Whistledown, sin duda también habrá algún enfoque en Penelope Fetherington y Eloise Bridgerton en la temporada 3, aunque después de que Eloise descubriera el secreto de Penélope al final de la temporada 2. ¿Reconstruirán las dos damas su amistad y tal vez incluso trabajarán juntas? ¿O revelará Eloise la identidad de Penélope al resto de la Ton?

Si no se sigue el orden de los libros, podría ser que Colin Bridgerton sea el próximo foco. Él y Penélope finalmente parecían estar llegando a alguna parte en la segunda temporada, antes de que la pobre Penélope escuchara la conversación de Colin con algunos de los otros solteros elegibles. Por ahora, simplemente no lo sabemos, pero hay muchas posibilidades.

Netflix aún no ha confirmado a ninguno de los actores para la temporada 3, aunque probablemente podamos hacer algunas conjeturas sobre algunos de los que probablemente regresen.

Esperaríamos ver a muchos del elenco de las temporadas uno y dos en la temporada 3. Aquí está quién interpretó a quién en la temporada 2 y a quiénes esperaríamos ver en la temporada 3, incluso si no juegan un papel tan importante:

Jonathan Bailey - Anthony Bridgerton

Luke Thompson - Benedict Bridgerton

Phoebe Dynevor - Daphne Bridgerton

Claudia Jessie - Eloise Bridgerton

Luke Newton-Colin Bridgerton

Lady Bridgerton-Ruth Gemmell

Nicola Coughlan - Penélope Featherington)

Adjoa Andoh - Lady Danbury

Golda Rosheuvel - Reina Carlota

Simone Ashley - Kate Bridgerton de soltera Sharma

Charithra Chandran - Edwina Sharma

Shelly Conn - María Sharma

Los 16 episodios de Bridgerton temporada 1 y temporada 2 están disponibles para ver en Netflix para que pueda refrescar su memoria sobre lo que sucedió en ambas temporadas sociales tanto como quiera antes de la temporada 3.

Si. Netflix confirmó que habría una temporada 4 de Bridgerton al mismo tiempo que confirmó la temporada 3, por lo que aún queda mucho drama por venir.

Queridos lectores, este autor trae un anuncio muy emocionante... pic.twitter.com/sV0QiYcn8z – Bridgerton (@bridgerton) 13 de abril de 2021

Escrito por Britta O'Boyle.