Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Esta primavera, Netflix lanzará una serie interactiva llamada Trivia Quest . Aquí está todo lo que necesita saber al respecto, incluido cómo jugar.

Trivia Quest es una experiencia narrativa interactiva, donde cada "ganancia" ayudará a avanzar en la historia. Pero esta no es la primera incursión más reciente de Netflix en la televisión y los juegos interactivos. El servicio experimentó previamente con este tipo de formato cuando lanzó títulos como Black Mirror: Bandersnatch, You vs. Wild: Out Cold y Cat Burglar, centrado en trivia.

Netflix lanzó un tráiler de Trivia Quest, que puedes ver arriba. Cuenta con el colorido "Willy" que explica cómo funciona la serie interactiva. (Si "Willy" te resulta familiar, es probable que hayas jugado a la serie de juegos móviles Trivia Crack de Etermax. El New York Times dijo que Netflix obtuvo la licencia del juego Trivia Crack Etermax).

Esencialmente, Trivia Quest es un juego protagonizado por Willy y sus amigos enjaulados contra Evil Rocky. Solo tú puedes salvarlos respondiendo preguntas por puntos. Habrá un nuevo episodio disponible cada día con 24 preguntas: 12 de dificultad estándar y 12 difíciles. Al responder correctamente las preguntas, la historia avanza y puedes ayudar a Willy a salvar a sus amigos de Rocky.

Los jugadores podrán volver a jugar los cuestionarios para ganar puntos y responder correctamente las preguntas que pueden haberse perdido anteriormente.

Un nuevo episodio de Trivia Quest llegará a Netflix todos los días durante abril de 2022, con 30 episodios en total. (Netflix prometió "no, esto no es una broma de April Fool's").

Trivia Quest se podrá jugar en los siguientes dispositivos:

Teléfonos y tabletas Android

iPhone, iPad y iPod Touch

Smart TV, decodificadores y consolas compatibles

Escritorios vía web.

Puede encontrar una lista completa de dispositivos compatibles aquí . Asegúrate de que tu dispositivo esté ejecutando la última versión de la aplicación de Netflix para experimentar Trivia Quest.

Netflix tiene otros títulos interactivos (abajo) donde puedes elegir los personajes y dar forma a la historia. Solo busque la insignia de "chispa" en los títulos, eso significa que es interactivo.

Escrito por Maggie Tillman.