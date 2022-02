The Last Kingdom Temporada 5: fecha de lanzamiento, cómo mirar y qué esperar

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - The Last Kingdom se basa en la serie de libros The Saxon Stories de Bernard Cornwell. El título de la serie de televisión proviene de la primera novela, y la serie de televisión sigue la acción a través de varios libros.

La acción se basa en las aventuras de Uhtred of Bebbanburg (Alexander Dreymon) y sigue la historia a través de la Gran Bretaña anglosajona con la invasión de los vikingos y las ambiciones del Reino de Wessex de unir los reinos para formar Inglaterra como una nación unificada. .

Las espadas, la traición, las batallas, el romance, el choque de culturas entre paganos y cristianos, todo define a The Last Kingdom en su recorrido semihistórico por la historia británica.

The Last Kingdom Season 5 llegará a Netflix el 9 de marzo de 2022.

La temporada anterior se emitió el 26 de abril de 2020, por lo que ha habido una brecha considerable entre la Temporada 4 y la Temporada 5, aunque una brecha de 2 años entre temporadas ha sido el patrón a lo largo de la historia del programa.

The Last Kingdom se mostró originalmente en BBC America y BBC 2 en el Reino Unido antes de mudarse a un nuevo hogar en Netflix.

Todas las temporadas de El último reino se pueden encontrar en Netflix . Hay ocho episodios en las dos primeras temporadas, expandiéndose a 10 episodios para las temporadas 3, 4 y 5.

Las cuatro temporadas pasadas también están disponibles para comprar a través de Amazon Prime Video y otras plataformas, además de lanzarse en DVD y Blu-ray.

Ardilla_widget_6568446

¿Cuál es el mejor dispositivo de transmisión para tu TV? Nuestra principal recomendación es el Amazon Fire TV Stick 4K Max . También son excelentes el Google Chromecast con Google TV , el Roku Express 4K , el Apple TV 4K y el Amazon Fire TV Stick .

La temporada 5 se desarrolla algún tiempo después de la conclusión de la temporada 4 y ve al rey Eduardo tratando de cumplir las ambiciones de su padre de unir los reinos para crear Inglaterra. Uhtred actúa como protector de Aethelstan, el futuro rey de Inglaterra, mientras los enemigos se reúnen para subvertir la línea de sucesión, romper la delicada paz de la incipiente Inglaterra e inclinar la balanza del poder una vez más.

Estará protagonizada por Emily Cox (Brida), Eliza Butterworth (Aelswith), Mark Rowley (Finan), Arnas Fedaravicius (Sihtric), Adrian Schiller (Aethelhelm), Cavan Clerkin (Pyrlig), Millie Brady (Aethelflaed), Timothy Innes (King Edward ), Ewan Mitchell (Osferth) y James Northcote (Aldhelm).

No, se ha confirmado que la temporada 5 es la última temporada de El último reino.

Sin embargo, habrá un largometraje que seguirá a la temporada 5 de El último reino. Este se llamará Seven Kings Must Die y actualmente se encuentra filmando.

La trama de Seven Kings Must Die no se ha revelado actualmente, pero dado que la Temporada 5 concluye al final del libro 10, no es muy exagerado deducir que abarcará los últimos tres libros de la serie.

Hemos comenzado oficialmente a filmar Seven Kings Must Die.

Ahora que es especial... #TheLastKingdom pic.twitter.com/rQxyLGWJyE – El último reino (@TheLastKingdom) 31 de enero de 2022

The Last Kingdom es el título del primer libro de la serie The Saxon Stories. Hay 13 libros en total, desde The Last Kingdom hasta War Lord. War Lord (publicado en 2020) es el último libro de la serie y cierra la historia de Uhtred.

Podemos alinear la serie de televisión The Last Kingdom con los siguientes libros:

Temporada 1 - El Último Reino, El Jinete Pálido

Temporada 2 - Los Señores del Norte, Sword Song

Temporada 3 - La Tierra Ardiente, Muerte de los Reyes

Temporada 4 - El Señor Pagano, El Trono Vacío

Temporada 5 - Guerreros de la Tormenta, El Portador de la Llama

Seven Kings Must Die - War of the Wolf, Sword of Kings, War Lord (sin confirmar, pero probable)

Obviamente, hay cambios en algunas de las tramas de la serie de televisión, pero la historia principal está definida hasta cierto punto por la historia, adaptada con licencia poética.

Sí, lo hay, y también hemos incluido todos los tráileres de los tráileres anteriores, para que puedas revivir los recuerdos.

Wyrd oferta ful araed.

Escrito por Chris Hall.