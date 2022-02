Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Si, como nosotros, quedó devastado porque The History Channel / Amazon Prime Video's Vikings terminó en 2020, con la historia de Ragnar Lothbrok y sus hijos llegando a una conclusión sangrienta, sin duda estará tan emocionado de saber que un spin-off secuela llegará pronto a nuestras pantallas.

Vikings: Valhalla continúa 100 años después de los eventos de la serie original y se centrará en las historias de Leif Eriksson, su hermana Freydis Eriksdotter y otros escandinavos y mujeres famosos mientras luchan contra el rey normando de Inglaterra, William the Conqueror.

También cambia de emisora, ya que esta vez fue adquirida por Netflix . Así que aquí están todos los detalles sobre Vikings: Valhalla hasta ahora.

Vikingos: Valhalla se estrena en Netflix el 25 de febrero de 2022.

Aún no está claro si todos los episodios estarán disponibles a la vez o si se lanzarán semanalmente.

Netlfix tiene los derechos exclusivos de Vikings: Valhalla, por lo que podrá verlo todo a través del servicio de transmisión.

Todavía no tenemos un recuento oficial de episodios para la temporada 1, aunque IMDB sugiere que hay 24 episodios en total.

Establecido un siglo después del programa de televisión Vikings original, Vikings: Valhalla cambia su atención a una nueva generación de guerreros y reyes vikingos.

Conducirá sobre el dúo principal de Leif Eriksson y su hermana Freydis Eriksson, y el conflicto del paganismo y el cristianismo seguirá siendo central en la historia, como lo fue en Vikings.

Según los informes, el programa nos llevará a través de muchas batallas, regresará a un Kattegat aún más grande (el hogar original de Ragnar) y terminará con la Batalla de Stamford Bridge 1066 y el final de la era vikinga.

La secuela presenta un elenco completamente nuevo, con Sam Corlett (Las escalofriantes aventuras de Sabrina) asumiendo el papel de Leif. Freydis es interpretada por Frida Gustavsson (The Witcher), y Leo Suter (Sandition) interpreta al ambicioso precio nórdico Harald.

El programa ha sido creado por Jeb Stuart, quien también escribió el guión de Die Hard, con el creador e historiador original de Vikings, Michael Hirst, actuando como productor ejecutivo.

El director del primer episodio, Niels Arden Oplev, también trabajó en Mr Robot y dirigió la versión en idioma original de The Girl with the Dragon Tattoo.

Si bien Vikings: Valhalla es una producción completamente nueva, hay seis series de la galardonada serie de televisión Vikings con las que puedes ponerte al día.

Es probable que no necesite verlo antes de ver la secuela, pero se perderá un programa excelente si no lo hace.

La serie completa de seis series se mostró por primera vez en The History Channel en los EE. UU. Sin embargo, en términos de transmisión, está disponible en Hulu en los Estados Unidos, Amazon Prime Video en el Reino Unido y varias otras regiones.

A partir de 2024, todos los programas originales de Vikings serán presentados por Netflix en los EE. UU. y el Reino Unido.

Netflix ha lanzado su primer tráiler completo de Vikings: Valhalla. Puedes verlo debajo.

Según Wikipedia, la producción de una segunda temporada terminó a fines de 2021. Si se requieren efectos especiales y otros tratamientos de posproducción, imaginamos que estará disponible en Netflix a principios de 2023.

Escrito por Rik Henderson.