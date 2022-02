Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La temporada 2 de The Umbrella Academy ciertamente terminó en un suspenso, pero ¿qué es Sparrow Academy y cómo corregirán los miembros originales la línea de tiempo?

Si eso no significa nada para ti, te sugerimos que dejes de leer ahora mismo y veas las temporadas 1 y 2 en Netflix .

Para el resto de ustedes, aquí está todo lo que necesitan saber sobre la temporada 3 de The Umbrella Academy.

La temporada 3 de The Umbrella Academy se emitirá este año, pero aún no tenemos una fecha exacta.

La cuenta de Twitter de fans @umbrellaacademy afirma que es "verano de 2022".

¡TEMPORADA 3 DE LA ACADEMIA UMBRELLA - VERANO 2022! pic.twitter.com/yesMqSFB14 – la academia paraguas ︎ actualizaciones de la temporada 3 (@umbrellaacademy) 29 de enero de 2022

La filmación terminó en agosto de 2021, por lo que es probable que la fase de posproducción casi haya terminado. Actualizaremos cuando Netflix anuncie una fecha de estreno oficial.

Al igual que con las temporadas 1 y 2, la temporada 3 de The Umbrella Academy será exclusiva de Netflix en todas las regiones donde el servicio de transmisión está disponible, incluidos EE. UU., Reino Unido y Europa Central.

Al igual que con las dos temporadas anteriores, habrá 10 episodios en la temporada 3 de The Umbrella Academy.

Mire hacia otro lado ahora si quiere evitar spoilers para las temporadas 1 y 2.

Habiendo salvado al mundo del apocalipsis (nuevamente), los miembros de la Academia lograron regresar a 2019 solo para encontrarse en una línea de tiempo diferente.

La Academia Umbrella es ahora la Academia Sparrow, Reginald Hargraves sigue vivo, al igual que Ben, y hay una nueva banda de estudiantes con superpoderes. ¿Querrán los originales volver a su propia línea de tiempo, o es este su nuevo hogar? Sin duda, lo descubriremos esta temporada, ya que toma prestada parte de la historia del arco del Hotel Oblivion en los cómics.

El primer episodio de televisión se llamará "Conozca a la familia", que le dará una breve pista de lo que puede esperar. Todo lo que sabemos con certeza es que el showrunner Steve Blackman le dijo a Digital Spy que será "más salvaje, más grande y más loco" que nunca.

También reveló que habrá "algunos cambios sorprendentes en los que a la gente le encantará profundizar, y hay mucho crecimiento para esta familia este año de una manera que la gente simplemente no espera".

Regresa todo el elenco original, incluidos Elliott Page como Vanya y el soberbio Robert Sheehan como Klaus, mientras que una nueva colección de actores asumirá los papeles de los niños de la Academia Sparrow.

Eso incluye a Justin Cornwell como Marcus, Britne Oldford como Fei, Jake Epstein como Alphonso, Genesis Rodriguez como Sloane y Cazzie David como Jayme. El gorrión número seis, Christopher, será interpretado por el Cubo de Psykronium Inductor de Terror Existencial. Sí, es un misterioso cubo telequinético.

Los 20 episodios de The Umbrella Academy hasta el momento están disponibles en Netflix.

Todavía no hay un tráiler como tal. Sin embargo, apareció un video teaser en Twitter en la cuenta oficial de Sparrow Academy en octubre de 2021.

Somos el regalo. ¡Feliz cumpleaños a nosotros! pic.twitter.com/rpdrcVaaDA – Academia Gorrión (@thesparrowacad_) 1 de octubre de 2021

Todavía no se sabe si la temporada 3 de The Umbrella Academy es la última. Netflix aún no ha hecho un anuncio sobre planes futuros.

Escrito por Rik Henderson.