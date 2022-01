Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - He-Man llegará a Netflix en forma de acción en vivo, ya que Mattel y Netflix llegan a un acuerdo para desarrollar Masters of the Universe en una película completa para el servicio de transmisión.

He-Man ya ha sido elegido, con Kyle Allen, mejor conocido por West Side Story de 2021, tomando el timón. Él tiene el pooowweeer. Bueno, aquí está la esperanza de que pueda ayudar a revivir la franquicia de los 80 una vez más.

El guión ha sido escrito por los hermanos Nee y David Callaham, este último el guionista de Wonder Woman 1984 , y está previsto que entre en producción a mediados de 2022.

Entonces, ¿qué puedes esperar? "En Masters of the Universe, un huérfano llamado Adam descubre que es un príncipe destinado a ser el salvador de una tierra lejana y debe aprender rápidamente sobre su poder y la importancia de salvar su verdadero hogar de una fuerza maligna", dice el comunicado de netflix

Se espera que sea una salida muy diferente a la colaboración ya lanzada de Mattel y Netflix, Masters of the Universe: Revelation, que continúa la serie animada de los 80 en forma de animación generada por computadora. Aún no se sabe si la película de acción en vivo tendrá como objetivo atraer a los niños o estar dirigida a un público más maduro, al estilo de la serie reciente de Marvel.

Esperamos saber quién más ha sido elegido para aparecer en Eternia, y el archienemigo Skeletor es un obvio favorito de los fanáticos para anticipar.

Escrito por Mike Lowe.