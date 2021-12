Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Netflix ha lanzado un avance de una precuela de The Witcher.

Llamada The Witcher: Blood Origin, es una serie de acción en vivo basada en las novelas de fantasía oscura de Anderzej Sapkowski, y está programada para lanzarse el próximo año. Netflix sorprendió a los fanáticos que vieron la segunda temporada de The Witcher, que se estrenó el 17 de diciembre, con imágenes rodantes del próximo programa después de los créditos. La serie derivada se desarrolla miles de años antes del programa principal de Witcher.

El avance muestra a tres elfos, interpretados por Michelle Yeoh, Laurence O'Fuarain y Sophia Brown, viajando por el bosque y luchando contra soldados. Yeoh interpreta a Scian, el último miembro de una tribu de elfos espada, mientras que O'Fuarain interpreta a Fjall, un hombre nacido en un grupo de guerreros que juraron proteger a un rey, y Brown interpreta a Eile, una guerrera que dejó su clan y se convirtió en Guardián de la reina para ser músico.

Netflix aún no ha compartido el teaser en YouTube, pero si lo busca, puede encontrarlo en varios otros canales que lo han subido. Incorporamos uno arriba, pero es posible que se retire en los próximos días ya que no es un clip oficial.

THE WITCHER: BLOOD ORIGIN llegará a Netflix en 2022 pic.twitter.com/Bzva1q5jEu - Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 17 de diciembre de 2021

El tráiler no proporciona muchas otras pistas, pero Blood Origin se centrará en la Conjunción de las esferas, o cuando humanos, elfos y monstruos lleguen a habitar el mundo de fantasía. Netflix está trabajando en la construcción de The Witcher Universe no solo con Blood Origin, sino también una tercera temporada del primer programa, así como una segunda película animada (Nightmare of the Wolf fue la primera).

El servicio de transmisión también ha dado luz verde a una serie infantil de Witcher.