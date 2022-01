Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Squid Game se convirtió en uno de los programas más comentados de Netflix después de su lanzamiento en septiembre de 2021, lo cual no sorprende, ya que es una montaña rusa emocional que te engancha casi de inmediato.

Esto resultó en que la temporada 1 se convirtiera en el programa más visto en el lanzamiento en la historia del servicio de transmisión, con la asombrosa cantidad de 111 millones de visitas en solo un par de meses.

Por lo tanto, hablar naturalmente se dirige a la temporada 2 y, con un final bastante abierto y una demanda sin precedentes, puede estar seguro de que estará en camino.

Aquí está todo lo que necesita saber al respecto.

El co-CEO y director de contenido de Netflix, Ted Sarandos, confirmó que se llevará a cabo una segunda temporada de Squid Game. La confirmación, que ocurrió durante la llamada de ganancias del cuarto trimestre del servicio de transmisión el 20 de enero de 2022, sigue al creador, escritor y director de Squid Game, Hwang Dong-hyuk, quien le dijo previamente a Associated Press el 9 de noviembre de 2021 que definitivamente estaba en las cartas.

"De hecho, habrá una segunda temporada", dijo en una breve entrevista. "Está en mi cabeza en este momento. Estoy en el proceso de planificación actualmente".

Lamentablemente, como todavía está en la etapa de planificación y aún no se ha escrito, podría pasar un tiempo antes de que comience la filmación de Squid Game 2.

Por lo tanto, es poco probable que llegue a las pantallas en 2022. Creemos que 2023 es más probable.

Cuando aparezca la temporada 2 de Squid Game, sin duda llegará a Netflix.

La primera temporada de Squid Game tuvo nueve episodios y seis "juegos" dentro de esos nueve episodios. Esperaríamos ver una cantidad similar para la próxima temporada.

ADVERTENCIA: ¡SPOILER ADELANTE!

Aunque el final de la temporada 1 ciertamente dejó espacio para una secuela, actualmente no está claro en qué se centraría una segunda temporada. Esperamos que el personaje principal, el jugador 456, regrese, dado que no abordó el vuelo para ver a su hija y también esperamos que intente acabar con los que dirigen el juego.

Por supuesto, el anciano, el jugador 001, que resultó ser el creador del juego, murió en el último episodio de la temporada 1, y dado que el personaje principal ganó el premio en metálico después de que muchos de los otros personajes murieran en los juegos, hay mucho espacio para los nuevos miembros del reparto.

Aún no se sabe si los juegos seguirán la misma estructura (seis juegos y cientos de participantes) o si Hwang Dong-hyuk tomará un camino diferente. Aunque emocionante.

Dong-hyuk le dijo a Radio Times : "Me doy cuenta de que hay grandes expectativas para la segunda temporada. No es que no haya pensado en absoluto en la segunda temporada, y también tengo un marco aproximado para ello. Pero sigo preguntándome si Puedo hacerlo mejor que la primera temporada. No quiero que la gente se decepcione con la nueva temporada".

También dijo sobre las ideas que circulan en línea sobre una temporada 2: "Si alguna vez hago la temporada dos, intentaré buscar esas muchas ideas y, por supuesto, si hay algunas buenas, puedo traerlas a la historia".

Si quieres ponerte al día con la primera temporada de Squid Game y refrescar tu memoria sobre lo que pasó, o si quieres volver a verla por completo, todo está en Netflix.

Al igual que Bridgerton , Squid Game sin duda permanecerá disponible para ver durante muchos meses, incluso años.

