Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Squid Game se ha convertido en uno de los programas de los que más se habla en Netflix , lo cual no es sorprendente, ya que es una montaña rusa emocional de un reloj que te engancha casi de inmediato.

Podría compararse con Los Juegos del Hambre, pero Squid Game definitivamente lo lleva a un nivel superior. Sin embargo, el final de la primera serie deja mucho espacio abierto para que los juegos aún no terminen. Aquí está todo lo que necesita saber sobre la temporada 2 de Squid Game.

Netflix aún tiene que confirmar que habrá una temporada 2 de Squid Game. Sería sorprendente no ver que el servicio de transmisión intente ofrecer una temporada de seguimiento, dado lo enorme que ha sido la primera temporada, pero por ahora, no hay una palabra oficial.

El creador del programa, Hwang Dong-hyuk, le dijo a Variety en septiembre de 2021 : "No tengo planes bien desarrollados para Squid Game 2. Es bastante agotador pensar en ello. Pero si tuviera que hacerlo, ciertamente no lo haría solo. Consideraría usar una sala de escritores y querría varios directores experimentados ".

Si aparece una temporada 2 de Squid Game, sin duda llegará a Netflix.

La primera temporada de Squid Game tuvo nueve episodios y seis juegos dentro de esos nueve episodios. Esperamos ver una cantidad similar para la próxima temporada.

Aunque el final de la temporada 1 ciertamente dejó espacio para una secuela, actualmente no está claro en qué se enfocaría una segunda temporada. Esperaríamos que el personaje principal, el jugador 456, regresara, dado que no abordó el vuelo para ver a su hija y también esperaríamos que intentara acabar con los que dirigen el juego.

Por supuesto, el anciano, el jugador 001, que resultó ser el creador del juego, murió en el último episodio de la temporada 1 y, dado que el personaje principal ganó el premio en efectivo después de que muchos de los otros personajes murieran en los juegos, hay mucho espacio para nuevos miembros del reparto.

Aún no se sabe si los juegos seguirán la misma estructura (seis juegos y cientos de participantes) o si Hwang Dong-hyuk tomará un camino diferente. Aunque es emocionante.

Dong-hyuk le dijo a Radio Times : "Me doy cuenta de que hay grandes expectativas para la segunda temporada. No es que no haya pensado en la segunda temporada en absoluto, y también tengo un marco aproximado para ello. Pero sigo preguntándome si Puedo hacerlo mejor que la primera temporada. No quiero que la gente se decepcione con la nueva temporada ".

También dijo sobre las ideas que circulan en línea alrededor de una temporada 2: "Si alguna vez hago la temporada dos, intentaré buscar esas muchas ideas y, por supuesto, si hay algunas buenas, puedo incorporarlas a la historia".

Si está buscando ponerse al día con la temporada uno de Squid Game y refrescar su memoria sobre lo que sucedió, o si desea volver a verlo por completo, es Netflix, tendrá que verlo.

Al igual que Bridgerton , Squid Game sin duda seguirá estando disponible para ver, incluso después de que se acabe el bombo.