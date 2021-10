¿Cómo ver Squid Game: subtítulos o doblaje?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Squid Game es, con mucho, el programa nuevo más popular de 2021, y aunque parece que todos los años hay una nueva serie exitosa de Netflix de la que todos hablan, Squid Game es un poco diferente porque es una producción de Corea del Sur, lo que significa que los espectadores ingleses lo harán. Necesito decidir entre mirar con subtítulos o doblando.

Recientemente, ha habido mucha charla en las redes sociales tratando de determinar la traducción más precisa posible. Después de que algunos investigadores de Twitter multilingües vieron el programa, se dirigieron a la plataforma para ayudarnos a explicar la mejor manera de verlo.

¿La respuesta? Utilice subtítulos en "inglés" en lugar de "inglés [CC]" o doblaje para obtener la traducción de guiones más precisa posible.

No quiero sonar estirado, pero hablo coreano con fluidez y vi un juego de calamar con subtítulos en inglés y, si no entiendes coreano, en realidad no miraste el mismo programa. la traducción fue tan mala. El diálogo estaba tan bien escrito y no se conservó nada.