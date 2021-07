Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Netflix ha anunciado que la temporada 2 de The Witcher debutará en su plataforma de transmisión poco antes de Navidad, y también lanzó el primer tráiler de la nueva temporada.

El programa regresará el 17 de diciembre de 2021. Netflix anunció la noticia durante un evento inaugural de WitcherCon. También proporcionó el primer vistazo completo de la próxima temporada, que puede ver arriba. Por lo que podemos decir, la segunda temporada comienza donde terminó la primera, con Geralt de Rivia (Henry Cavill) encontrándose con la exiliada Princesa Cirill. El dúo va a Kaer Morhen, la fortaleza de la montaña donde se entrenó Geralt, para que Ciri también pueda convertirse en bruja. No parece fácil, por decir lo menos.

Eso es todo amigos, ¡la #WitcherCon ha terminado! Gracias a todos por unirse y celebrar el universo Witcher con nosotros.



Y si te perdiste algunas partes de la transmisión, puedes volver a verlas en YouTube:



Primera transmisión: https://t.co/Ny2iZcgsdL

Segunda transmisión : https://t.co/PhTPplGoEa pic.twitter.com/YGi8PZupIn - The Witcher (@witchergame) 10 de julio de 2021

Además del tráiler y la fecha, Netflix adelantó un largometraje detrás de escena con Anya Chalotra y Freya Allan (quienes interpretan a Yennefer y Ciri, respectivamente), así como el nuevo vestuario granate de Jaskier y títulos de episodios vagos para la segunda temporada. Cavill incluso dijo que la próxima temporada tendrá una nueva canción de Jaskier.

Enfrenta tus demonios. Nightmare of the Wolf se estrena el 23 de agosto. #WitcherCon pic.twitter.com/qDRdxMRHfD - The Witcher (@witchernetflix) 9 de julio de 2021

También se anunció la fecha de lanzamiento de una precuela animada, The Witcher: Nightmare of the Wolf, que llegará a Netflix el 23 de agosto de 2021. Finalmente, en WitcherCon, CD Projekt Red reveló una actualización de PS5 y Xbox Series X de próxima generación para The Witcher 3 : Wild Hunt que llegará gratis a finales de este año con DLC basado en el programa de Netflix.

¡La actualización de próxima generación de The Witcher 3: Wild Hunt llegará a PS5, Xbox Series X / S y PC este año! Aquí hay un adelanto de nuestra portada actualizada.



Alerta de spoiler: también preparamos algunos DLC gratuitos inspirados en @witchernetflix



¡Más información próximamente! pic.twitter.com/Hs7LwWzUAt - The Witcher (@witchergame) 9 de julio de 2021