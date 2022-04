Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Stranger Things sigue en marcha. La cuarta temporada de la exitosa serie de ciencia ficción de Netflix está cada vez más cerca de estrenarse, y no hay que esperar demasiado, ya que la serie comenzará a emitirse en mayo de 2022.

La tercera temporada dejó bastantes preguntas en el aire sobre el futuro de la serie, pero Netflix nos ha dado varias pistas sobre la próxima temporada en forma de teaser trailers y anuncios de casting, que vamos a desgranar a continuación.

Aunque el lanzamiento de teaser trailers a lo largo de 2021 había hecho esperar a los fans que la temporada llegaría pronto, la espera se ha hecho esperar. Pero ya es oficial que Stranger Things 4 se estrenará en dos partes: las primeras el 27 de mayo; el segundo lote unas cinco semanas después, el 1 de julio de 2022. ¡¡¡Hurra!!!

También se confirma, según el tuit incrustado arriba por los productores de la serie, Matt y Ross (Duffer), que será la penúltima temporada. La quinta y última temporada pondrá fin a Stranger Things, presumiblemente en 2023 o, quién sabe, quizás incluso más tarde.

El mismo Tweet explica por qué Stranger Things 4 se divide en dos partes. La duración es significativa, casi el doble de la de la temporada anterior. Sin embargo, no está claro si esto significa más tiempo de duración por episodio (que originalmente estaba programado para nueve) o simplemente muchos más episodios dentro de esta temporada en general.

Puedes ver la siguiente temporada de Stranger Things o ponerte al día con todas las temporadas anteriores a través de Netflix. Después de todo, es un título original de Netflix.

squirrel_widget_173066

Esto es todo lo que sabemos hasta ahora sobre la cuarta temporada:

El final de la tercera temporada vio cómo el Hopper de David Harbour se sacrificaba para cerrar el portal al Upside Down bajo el pueblo de Hawkins, pero una escena post-créditos dejó la esperanza de que Hopper siga vivo. Vemos una prisión en Rusia que contiene una persona invisible, a la que los guardias rusos se refieren como "el americano", antes de alimentar a otro prisionero con un Demogorgon. Todo el mundo esperaba que ese americano fuera Hopper, que entró en la dimensión del Revés para evitar morir.

Pues bien, hemos descubierto que es el estadounidense en cuestión, gracias a un teaser tráiler de la cuarta temporada, que se titula "From Russia With Love" (incrustado arriba). También podemos adivinar que el tiempo de Hopper como prisionero tendrá un gran protagonismo en la próxima temporada, gracias al casting de un guardia y un contrabandista rusos para la nueva temporada.

Otro teaser de la cuarta temporada, titulado "Eleven, are you Listening" -también incrustado arriba- mostraba el regreso de uno de los primeros villanos de la serie: El Dr. Martin Brenner de Mathew Modine. Se le ve entrando en la sala Rainbow ante un grupo de niños que le llaman papá. El teaser parece ser un flashback de la época en la que Brenner criaba a Eleven en cautividad junto a otros niños superdotados. La última vez que vimos a Brenner con vida fue cuando se enfrentó al Demogorgon en la primera temporada.

Ese encuentro nos dejó asumiendo que está muerto. En la segunda temporada, Eleven se encuentra con Kali (Linnea Berthelsen), otra niña con poderes que fue retenida en las instalaciones de Hawkins por Brenner, que busca venganza. Juntos, localizan a otro antiguo empleado de las instalaciones que les revela que Brenner está vivo.

Las tres primeras temporadas de Stranger Things se desarrollaron íntegramente en el pueblo ficticio de Hawkins, Indiana, pero en la próxima temporada la historia se expandirá fuera del entorno de la pequeña ciudad. Sabemos que parte de la cuarta temporada tendrá lugar en Rusia, donde Hopper está retenido por las fuerzas rusas. La nueva información sobre el reparto también confirma el escenario ruso, con Tom Wlaschiha interpretando a un guardia ruso llamado Dmitri y Nikola Duricko interpretando a un contrabandista llamado Yuri.

Además del escenario ruso, el final de la tercera temporada vio cómo Joyce Byers (Wynona Ryder) adoptaba a Eleven (Millie Bobby Brown) y se mudaba de Hawkins con su hijo Will (Noah Schnapp). No supimos dónde hasta que salió el tráiler de noviembre de 2021, que mostraba un escenario californiano, alejando aún más la temporada de Hawkins. "Ya no estamos en Hawkins", del primer tráiler, desde luego no era mentira.

A Stranger Things le encanta homenajear a las películas de los 80 en las que se inspira, y parece que vuelve a hacerlo: con el casting de Robert Englund, famoso por protagonizar las películas de Pesadilla en Elm Street como el desfigurado asesino en serie Freddy Krueger.

Englund interpretará a Victor Creel, un hombre que ha sido encarcelado en una institución mental por un violento asesinato ocurrido en los años 50. El tráiler de finales de septiembre de 2021, "The Creel House", presenta ese pasado y cómo se cruza en el tiempo con nuestros miembros favoritos del reparto en la actualidad. Esto podría ser una parte importante de la ambientación fuera de Hawkins.

Las tres primeras temporadas de Stranger Things tuvieron un año de diferencia. La primera temporada se sitúa en 1983, la segunda en 1984 y la tercera en 1985. Después de eso, tendría sentido que la cuarta temporada tuviera lugar en 1986, pero basándonos en toda la charla sobre "las mejores vacaciones de primavera de la historia" en el tráiler de California, tenemos la sensación de que la línea de tiempo se ha desplazado un poco más hacia delante.

Esto tiene sentido, por supuesto, ya que algunos de los actores -que eran niños cuando empezó la serie- son un poco mayores ahora, lo que se nota en la pantalla. Aun así, no esperes que se adelante demasiado; el ambiente nostálgico de los 80 es una gran parte del éxito de la serie.

Una nota interesante sobre los teasers clave de Stranger Things -todos ellos publicados arriba- es la forma en que están numerados. En 2019, Netflix reveló el primer anuncio oficial. Desde entonces ha lanzado otros cuatro teaser tráilers más un adelanto (incrustado arriba).

Verás que en la descripción del enlace de YouTube para el primer teaser, From Russia with Love, aparece 001/004 en la descripción del vídeo. En el segundo teaser aparece el 002/004, y así sucesivamente. Aunque estábamos buscando alguna pista sobre lo que podría significar esto, no parece representar nada particularmente conmovedor, especialmente ahora que se conocen las fechas de lanzamiento.

El tráiler completo, que puedes ver a continuación, es más normal -en la medida en que todo lo que tiene que ver con Stranger Things es normal-. Muestra una serie de clips y secuencias que apuntan a una serie más orientada a la acción. El terror también parece haber subido de nivel, con la revelación de lo que parece ser el monstruo principal al final.

La cuarta temporada de Stranger Things contará con el regreso de Matt y Ross Duffer como guionistas y directores. La pareja es responsable de las tres temporadas anteriores de Stranger Things. Además de los hermanos Duffer, se espera que vuelvan todos los personajes principales de las tres primeras temporadas de Stranger Things.

Millie Bobby Brown como Eleven

Finn Wolfhard como Mike Wheeler

Noah Schnapp como Will Byer

Gaten Matarazzo como Dustin Henderson

Caleb McLuaghlin como Lucas Sinclair

Natalia Dyer como Nancy Wheeler

David Harbour como Jim Hopper

Sadie Sink como Max

Charlie Heaton como Jonathan Byer

Joe Keery como Steve Harrington

Winona Ryder como Joyce By ers

ers Maya Hawke como Robin Buckley

Brett Gelman como Murray

Netflix también ha revelado una serie de nuevos castings para la cuarta temporada, aquí tienes un resumen de los mismos hasta el momento:

Robert Englund como Victor Creel , un hombre encarcelado en una institución mental por asesinato

, un hombre encarcelado en una institución mental por asesinato Tom Wlaschiha como Dimitri , un guardia ruso que se hace amigo de Hopper

, un guardia ruso que se hace amigo de Hopper Nikola Djuricko como Yuri , un contrabandista ruso

, un contrabandista ruso Jamie Campbell Bower como Peter Ballard , un celador en una institución mental

, un celador en una institución mental Eduardo Franco como Argyle , un drogadicto y repartidor de pizzas

, un drogadicto y repartidor de pizzas Joseph Quinn como Eddie Munson , un metalero que también es el presidente del club de Dragones y Mazmorras del instituto Hawkins, conocido como el club Hellfire.

, un metalero que también es el presidente del club de Dragones y Mazmorras del instituto Hawkins, conocido como el club Hellfire. Sherman Augustus como el Teniente Coronel Sullivan , un militar inteligente

, un militar inteligente Mason Dye como Jason Carver, un atleta rico y famoso

Echa un vistazo a nuestras otras rondas de rumores sobre las próximas series y películas:

Escrito por Maggie Tillman. Edición por Britta O'Boyle.