(Pocket-lint) - Cosas más extrañas todavía están sucediendo.

La cuarta temporada de la exitosa serie de ciencia ficción de Netflix, Stranger Things, se acerca a su estreno. La tercera temporada dejó bastantes preguntas pendientes sobre el futuro de la serie, pero Netflix nos ha dado algunas pistas sobre la próxima temporada en forma de avances y anuncios de casting.

Si bien el lanzamiento de un segundo avance hizo que los fanáticos esperaran que la cuarta temporada pudiera llegar pronto, siga adelante y modere esas expectativas. La serie todavía estaba filmando a principios de abril. En temporadas anteriores, la posproducción tomó más de seis meses antes del estreno del programa, por lo que tendría sentido que no veamos la próxima temporada hasta 2022. Finn Wolfhard, quien interpreta a Mike Wheeler en el programa, dijo recientemente que la cuarta temporada Con suerte, estará disponible en 2022.

Puedes ver la próxima temporada de Stranger Things o ponerte al día con todas las temporadas anteriores a través de Netflix. Después de todo, es un original de Netflix.

Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora sobre la cuarta temporada:

El final de la tercera temporada vio a Hopper de David Harbour sacrificarse para cerrar el portal al Upside Down debajo de la ciudad de Hawkins, pero una escena posterior al crédito dejó la esperanza de que Hopper todavía está vivo. Vemos una prisión en Rusia que contiene una persona invisible, a quien los guardias rusos se refieren como "el estadounidense" antes de alimentar a un prisionero diferente a un Demogorgon. Todos esperaban que American sea Hopper, quien entró en la dimensión Upside Down para evitar morir.

Bueno, descubrimos que él es el estadounidense en cuestión, gracias a un avance de la cuarta temporada, que se llama "Desde Rusia con amor". También podemos suponer que el tiempo de Hopper como prisionero se presentará en gran medida en la próxima temporada, gracias al casting de un guardia ruso y un contrabandista ruso para la nueva temporada.

El teaser más reciente de la cuarta temporada, llamado "Once, estás escuchando", adelantó el regreso de uno de los primeros villanos de la serie: el Dr. Martin Brenner de Mathew Modine. Se le ha visto entrar en la habitación Rainbow hacia un grupo de niños que lo llaman papá. El teaser parece ser un flashback del tiempo de Brenner criando a Once en cautiverio junto a otros niños superdotados. La última vez que vimos a Brenner con vida fue cuando estaba cara a cara con la primera temporada de Demogorgon.

Ese encuentro nos dejó asumiendo que está muerto. En la segunda temporada, Once se encuentra con Kali (Linnea Berthelsen), otro niño con poderes que Brenner mantuvo en las instalaciones de Hawkins, quien busca venganza. Juntos, localizan a otro ex empleado de las instalaciones que revela que Brenner está vivo.

Las primeras tres temporadas de Stranger Things se desarrollaron completamente en la ciudad ficticia de Hawkins, Indiana, pero la próxima temporada está programada para ver la historia expandirse fuera del entorno de la pequeña ciudad. Sabemos que parte de la cuarta temporada tendrá lugar en Rusia, donde Hopper está retenido por las fuerzas rusas. La nueva información sobre el reparto también confirma el escenario ruso, con Tom Wlaschiha interpretando a un guardia ruso llamado Dmitri y Nikola Duricko interpretando a un contrabandista llamado Yuri.

Además del escenario ruso, la conclusión de la tercera temporada vio a Joyce Byers (Wynona Ryder) adoptar a Eleven (Millie Bobby Brown) y mudarse de Hawkins con su hijo Will (Noah Schnapp). Todavía no sabemos dónde, pero ofrece otro escenario fuera de Hawkins, que parece ser un tema para la temporada dado que el primer teaser de la cuarta temporada, lanzado en 2019, incluía las palabras "No estamos en Hawkins más "que se muestra en la pantalla.

A Stranger Things le encanta rendir homenaje a las películas de los 80 que lo inspiran, y parece estar haciéndolo de nuevo, con el casting de Robert Englund, famoso por protagonizar las películas de The Nightmare on Elm Street como el asesino en serie desfigurado Freddy Krueger. Englund interpretará a otro asesino en la cuarta temporada de Stranger Things. Será Victor Creel, un hombre que ha sido encarcelado en una institución mental por un asesinato violento que ocurrió en la década de 1950.

Las primeras tres temporadas de Stranger Things fueron con un año de diferencia. La primera temporada se estableció en 1983, la segunda temporada en 1984 y la tercera temporada en 1985. Después de eso, tendría sentido que la cuarta temporada se llevara a cabo en 1986, pero no nos sorprendería si saltara más adelante para dar cuenta de algunos de los actores, que eran niños cuando comenzó la serie, ahora son un poco mayores. Aún así, no espere que salte demasiado adelante; El ambiente nostálgico de los 80 es una gran parte del éxito del programa.

La cuarta temporada de Stranger Things volverá a ver a Matt y Ross Duffer como escritores y directores. La pareja es responsable de las tres temporadas anteriores de Stranger Things. Además de los hermanos Duffer, se espera que regresen todos los personajes principales de las tres primeras temporadas de Stranger Things.

Millie Bobby Brown como Once

Finn Wolfhard como Mike Wheeler

Noah Schnapp como Will Byer

Gaten Matarazzo como Dustin Henderson

Caleb McLuaghlin como Lucas Sinclair

Natalia Dyer como Nancy Wheeler

David Harbour como Jim Hopper

Sadie Sink como Max

Charlie Heaton como Jonathan Byer

Joe Keery como Steve Harrington

Winona Ryder como Joyce Byers

Maya Hawke como Robin Buckley

Brett Gelman como Murray

Netflix también ha revelado un conjunto de nuevos castings para la cuarta temporada, aquí hay un resumen de los hasta ahora:

Robert Englund como Victor Creel , un hombre encarcelado en una institución mental por asesinato

, un hombre encarcelado en una institución mental por asesinato Tom Wlaschiha como Dimitri , un guardia ruso que se hace amigo de Hopper.

, un guardia ruso que se hace amigo de Hopper. Nikola Djuricko como Yuri , un contrabandista ruso

, un contrabandista ruso Jamie Campbell Bower como Peter Ballard , un ordenanza de una institución mental

, un ordenanza de una institución mental Eduardo Franco como Argyle , un drogadicto y repartidor de pizzas

, un drogadicto y repartidor de pizzas Joseph Quinn como Eddie Munson, un metalero que también es el presidente del club Dungeons and Dragons de Hawkins High conocido como el club Hellfire.

un metalero que también es el presidente del club Dungeons and Dragons de Hawkins High conocido como el club Hellfire. Sherman Augustus como el teniente coronel Sullivan , un militar inteligente

, un militar inteligente Mason Dye como Jason Carver , un atleta rico y famoso.

Una nota interesante sobre los teasers de la cuarta temporada de Stranger Things que se han lanzado hasta ahora ... En 2019, Netflix reveló un anuncio oficial de Stranger Things 4, pero desde entonces, ha lanzado dos avances. Notarás que la descripción en el enlace de YouTube para el primer avance, From Russia with Love, tiene 001/004 en la descripción del video. El segundo teaser también tiene 002/004. Esto implica que todavía tenemos dos remolques más en camino.

