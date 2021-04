Fecha de lanzamiento de la temporada 5 de The Crown y todo lo que sabemos hasta ahora

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - The Crown es un excelente programa original de Netflix, basado libremente en los eventos del mundo real que siguieron a las rivalidades políticas y los romances del reinado de la reina Isabel II, así como a los eventos que dieron forma a la segunda mitad del siglo XX. Brillantemente dramatizado, por supuesto, para convertirlo en un gran reloj.

Las temporadas uno a cuatro nos han dado a todos una lección de historia desde la década de 1940 hasta la de 1980, pero con Margaret Thatcher y Lady Diana Spencer debutando en la cuarta temporada, todos los ojos están puestos en la quinta temporada y qué eventos veremos a continuación.

Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora sobre la quinta temporada de The Crown, incluido quién será elegido, cuándo se lanzará y qué podemos esperar.

La cuarta temporada de The Crown llegó a Netflix en noviembre de 2020, pero la quinta temporada no comenzará a filmarse hasta junio de 2021, lo que pondría su fecha de lanzamiento en algún momento de 2022.

Netflix aún no ha dado una fecha definitiva para el lanzamiento de la temporada 5. Sin embargo, se dice que la interrupción de la filmación se planeó y no se debió a la pandemia mundial.

La temporada 3 apareció dos años después de la temporada 2 de The Crown, junto con el nuevo elenco, por lo que no es sorprendente que la quinta temporada y su nuevo elenco aún no llegue por un tiempo.

Cuando se lance la quinta temporada de The Crown, solo estará disponible para verla en Netflix.

El programa es un original de Netflix, como Bridgerton , por lo que si desea verlo, deberá estar suscrito a Netflix.

Se espera que haya 10 episodios en la quinta temporada de The Crown.

Las temporadas uno a cuatro tienen 10 episodios, lo que resulta en un total de 40 episodios hasta ahora, por lo que es muy probable que la próxima temporada se ciña al formato actual, especialmente porque se planea una sexta temporada.

La quinta temporada de Crown continuará desde donde terminó la cuarta, que es la última parte de 1990. Por lo tanto, se espera que la quinta temporada cubra la década de 1990, aunque no está claro qué eventos tendrán tiempo de emisión o qué showrunner Peter Morgan. se centrará en.

Sin embargo, hay bastantes para elegir, incluido el incendio en el castillo de Windsor en 1992, el 40 aniversario de la reina de su acceso al trono y la ruptura de varios de los matrimonios de sus hijos.

También está la princesa Diana en la segunda mitad de la década. No solo su entrevista con el periodista Martin Bashir, sino también su divorcio del Príncipe Carlos en 1996 y su trágica muerte en 1997. La Reina también celebró su aniversario de bodas de oro con el Príncipe Felipe en 1997 para que a Morgan no le falten historias que contar.

A medida que The Crown sigue el reinado de la reina Isabel II y los eventos que sucedieron en la segunda mitad del siglo XX, el elenco cambia cada dos temporadas para reflejar el cambio en décadas y el envejecimiento de los personajes.

Netflix ha confirmado que Imelda Staunton interpretará a la reina Isabel II durante las temporadas cinco y seis, reemplazando a Olivia Colman, quien interpretó a la reina en las temporadas tres y cuatro, y a Claire Foy en las temporadas uno y dos.

Lesley Manville asumirá el papel de la princesa Margaret, reemplazando a Helena Bonham Carter en las temporadas tres y cuatro y a Vanessa Kirby en las temporadas uno y dos.

Jonathan Pryce interpretará al príncipe Felipe, duque de Edimburgo, en sustitución de Tobias Menzies de las dos últimas temporadas. Matt Smith interpretó el papel en las temporadas uno y dos.

Elizabeth Debicki interpretará a la princesa Diana, siguiendo a Emma Corrin, quien introdujo a Diana en el programa en la cuarta temporada.

Se rumorea que Dominic West, mejor conocido por sus papeles en The Wire y The Affair, interpretará al príncipe Carlos, reemplazando a Josh OConnor. Sin embargo, aún no se ha confirmado.

Tampoco se ha confirmado quién interpretará a la princesa Ana, el príncipe Andrés o el príncipe Eduardo, aunque recientemente se informó que Netflix tiene dificultades para encontrar un actor para el príncipe Andrés, a pesar de que Netflix ha negado las afirmaciones .

Puedes ver todas las temporadas actuales de The Crown en Netflix.

Los 40 episodios del programa están disponibles para transmitir en la plataforma de transmisión en el Reino Unido y los EE. UU.

Sí, habrá una temporada 6 de The Crown. Peter Morgan, el creador de The Crown, había considerado terminar el programa después de la temporada 5, a pesar de que el programa originalmente estaba planeado para seis temporadas, pero cambió de opinión.

Sin embargo, se espera que la sexta temporada sea la última temporada del programa. Variety informó que Morgan dijo en ese momento: "Cuando comenzamos a discutir las historias de la Serie 5, pronto quedó claro que para hacer justicia a la riqueza y complejidad de la historia deberíamos volver al plan original y hacer seis Para ser claros, la Serie 6 no nos acercará más a la actualidad, simplemente nos permitirá cubrir el mismo período con mayor detalle.

Se espera que la sexta temporada de The Crown cubra la historia hasta principios de la década de 2000, que incluye la muerte de la princesa Margarita y la reina madre en 2002. No se esperan eventos más recientes, como la muerte del príncipe Phillip y el drama con el príncipe Harry y Meghan. para ser parte del espectáculo.

Escrito por Britta O'Boyle.