Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Sony Pictures ha firmado un nuevo acuerdo de ventana de pago único con Netflix . Eso significa que, a partir de 2022, el servicio de transmisión tendrá derechos exclusivos en EE. UU. Para transmitir los lanzamientos de Sony Pictures cuando terminen sus presentaciones en cine y en casa. Netflix confirmó el trato en Twitter.

"Prepárate para Uncharted, Morbius, Bullet Train y Where the Crawdads Sing, además de futuras secuelas de Venom, Jumanji, Bad Boys y Spider-Man: Into The Spider-Verse", tuiteó Netflix. Tenga en cuenta que Netflix ahora, efectivamente, está reemplazando a Starz como socio de transmisión de ventana de pago único de Sony.

Variety dijo que Netflix pagó un "precio de ajuste de grabación" para ganar su acuerdo de ventanilla de pago único con Sony.

El nuevo acuerdo hará que no solo las películas de cine de Sony, sino también las películas de sus estudios Columbia Pictures, Sony Pictures Classics, Screen Gems y TriStar Pictures lleguen a Netflix. Es una puntuación enorme para Netflix, que ha visto una competencia cada vez mayor de empresas como Disney + , HBO Max , Peacock y otros. Varios estudios están optando por enviar sus películas directamente a sus respectivos servicios.

El nuevo acuerdo también le dará a Netflix una primera oportunidad de enganchar películas originales que Sony desee enviar directamente a la transmisión, aunque el estudio aún puede vender a los competidores si Netflix transmite una película. Netflix también licenciará películas más antiguas de Sony.

Se cree que el acuerdo de Netflix con Sony durará unos cinco años.

Escrito por Maggie Tillman.