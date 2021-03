Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - ¿Cuántas personas tienen su inicio de sesión de Netflix ? ¿O inicias sesión en Netflix con la contraseña de alguien? Bueno, puede que ese no sea el caso por mucho tiempo.

Según los informes, la compañía está explorando formas de evitar que sus 200 millones de suscriptores compartan contraseñas. GammaWire detectó una nueva característica que impide que las personas que no están autorizadas a usar una cuenta accedan a ella. Netflix emitió un comunicado que describe la función como una "prueba" diseñada para "ayudar a garantizar que las personas que usan cuentas de Netflix estén autorizadas para hacerlo".

Si Netflix se da cuenta de que alguien está tratando de usar una cuenta sin ser el propietario de la cuenta, se le pedirá que verifique que es el propietario a través de un código de correo electrónico o un código de texto. Si alguien no puede verificar dentro de un cierto período de tiempo, no podrá acceder a ningún contenido de Netflix y se le pedirá que cree su propia cuenta. Esta prueba no se limita a ningún país.

Puede evitar esta medida de seguridad, si es alguien que participa en el intercambio de contraseñas. El propietario de una cuenta podría enviarle el código a medida que le llega por correo electrónico o por teléfono, pero sospechamos que eso podría volverse molesto rápidamente para la persona que le permite acceder a su Netflix.

Esto se vuelve más complicado para las personas que forman parte de una cuenta familiar. Los términos de servicio de Netflix indican que el contenido de transmisión "no se puede compartir con personas más allá de su hogar", pero no está claro si eso significa que todos deben vivir en la misma casa física.

Por ejemplo, ¿qué pasa con los padres cuyos hijos van a la universidad? ¿Todavía pueden compartir contraseñas como parte de un hogar? Netflix tiene que dar algunas explicaciones, por lo que Pocket-lint se acercó a la compañía para obtener una aclaración.

Escrito por Maggie Tillman.