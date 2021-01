Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - ¿Podría el audio espacial tridimensional de Apple, que funciona con AirPods Pro y AirPods Max a través de iPhone y iPad solo en la actualidad, llegar a la mega plataforma de transmisión de Netflix? Una fuente lo sugiere, pero ¿hay alguna verdad potencial en ello?

Netflix ya ofrece soporte para la decodificación Dolby Atmos , lo que significa que puede disfrutar de ese formato de audio tridimensional basado en objetos si tiene el kit adecuado en su configuración audiovisual (AV).

Sin embargo, iPhonesoft.fr dice que una fuente dentro de Netflix sugiere que la compañía de transmisión ha estado explorando casos de uso de Spatial Audio. Lo cual, dada la prevalencia de usuarios de iPhone y iPad, tendría sentido potencial.

Pero hay un problema aquí: no funcionaría en su televisor. ¿Por qué? Porque Spatial Audio de Apple necesita determinar dónde está su dispositivo Apple, porque, en principio, lo sostiene en sus manos, frente a su cara, razón por la cual el movimiento de su cabeza, y por lo tanto, los AirPods que está usando, proporcionará ajuste posicional del audio.

Incluso Apple TV no puede ofrecer Spatial Audio, y no estamos seguros de que lo haga alguna vez en esta etapa, para enviarlo a AirPods. Es solo para iPhone y iPad y, al menos todavía, no es un concepto de salida AV más amplio.

Sin embargo, esto no descarta que la aplicación Netflix en dichos dispositivos Apple pueda implementar la capacidad de decodificar Spatial Audio. Entonces, si la fuente citada es correcta, entonces existe la posibilidad de que el audio basado en movimiento similar a un cine aparezca solo en dichos dispositivos móviles. Lo que podría ser bastante emocionante, pero no es un hecho de ninguna manera.

Escrito por Mike Lowe.