Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Netflix ofrece a un afortunado ganador una suscripción de por vida a su servicio de transmisión. Técnicamente, es una suscripción de 83 años o 1,000 meses gratis.

Tienes que obtener la puntuación más alta en el juego The Old Guard de Netflix para ganar 1,000 meses gratis de Netflix, un valor de $ 13,000 si tienes el plan estándar de Netflix.

Ver The Old Guard en Netflix (se requiere suscripción)

El juego The Old Guard de Netflix se basa en su nueva película de acción y suspenso, The Old Gaurd , protagonizada por Charlize Theron. Se trata de un "grupo de mercenarios, todos inmortales centenarios, con la capacidad de curarse a sí mismos, descubrir que alguien está en su secreto y deben luchar para proteger su libertad".

Querrás ver la película antes de jugar, ya que la competencia sigue los eventos de la película.

Visite www.oldguardgame.com a través de una computadora o dispositivo móvil

Haga clic en Jugar ahora y complete el formulario de registro en pantalla.

El juego comenzará. Es gratis jugar y participar.

Una vez que haya visto la película, puede comenzar a jugar fácilmente al juego The Old Guard a través de su navegador web en su PC con Windows o Mac o dispositivo móvil. La competencia comenzó el viernes 17 de julio de 2020 a las 8 a.m. PST (11 a.m. ET). Se llevará a cabo durante tres días entre el 17 de julio, el 18 de julio y el 19 de julio de 2020.

Juegas como Charlize Theron con un hacha de doble hoja Labrys. Puedes jugar tantas veces como quieras, pero quienquiera que juegue en el mundo y obtenga el puntaje más alto ganará el juego y la suscripción de Netflix por 83 años. Tu puntuación está determinada por cada enemigo que derrotes y cuanto más rápido alcances un nivel.

Para participar, debe residir en los EE. UU.

Consulta las reglas oficiales y las preguntas frecuentes de Netflix para el juego aquí.