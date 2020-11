Los mejores programas de Netflix: la mejor serie de televisión digna de atracones para ver

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - ¿Estás buscando un nuevo programa para ver en Netflix? Has venido al lugar correcto. Esta es la lista del equipo de Pocket-lint de los mejores programas para ver en la plataforma de transmisión .

Debajo de cada programa de nuestra lista, encontrará algunos programas similares para que pueda elegir en función de lo que haya visto antes, o simplemente puede confiar en nosotros. Si un programa está en esta lista, al menos un miembro del equipo de Pocket-lint lo ha disfrutado y lo recomendaría.

También encontrará la cantidad de temporadas para cada programa, la duración típica del episodio y cuántos episodios en total para que pueda calcular cuánto tiempo le llevará terminar el programa, listo para su próximo atracón.

El Gambito de la Reina

Temporadas: 1

Episodios: 7

Duración del episodio: 48-67 minutos

Similar a: The Crown, The Alienist, Virgin River

The Queens Gambit es una serie limitada que sigue la vida de la huérfana prodigio del ajedrez Beth Harmon desde los ocho años hasta los 22, en su intento por convertirse en la mejor jugadora de ajedrez del mundo, mientras lucha contra la adicción.

Schitts Creek

Temporadas: 6

Episodios: 60

Duración del episodio: 21 minutos

Similar a: Schitts Creek Best Wishes Warmest Regards, Arrested Development

Después de que el gerente de negocios de la familia Rose saquea la fortuna de su familia, tienen que mudarse de su enorme mansión y finca para vivir en un motel en una ciudad llamada Schitts Creek que una vez compraron como una broma. No más temporadas.

Emily en Pars

Temporadas: 1

Episodios: 10

Duración del episodio: 29 minutos

Similar a: Can You Hear Me, You Me Her, Gossip Girl

Emily trae su actitud estadounidense positiva, ideas frescas, gran moda y conocimiento de las redes sociales a su empresa de marketing en París. Sin embargo, su incapacidad para hablar francés plantea algunos obstáculos. Se espera una temporada dos, pero no está confirmada.

Cobra Kai

Temporadas: 2

Episodios: 20

Duración del episodio: 28 minutos

Similar a: The Karate Kid, Shooter, Scorpian, Gotham

Cobra Kai está basada en Karate Kid, ambientada 34 años después y protagonizada por Ralph Macchio y William Zabka, quienes repiten sus papeles de la película original. Sigue el punto de vista de Johnny Lawrence, que reabre un estudio de karate Cobra Kai, reavivando su rivalidad con Daniel LaRusso. Se acerca una tercera y cuarta temporada.

La Academia Umbrella

Temporadas: 2

Episodios: 20

Duración del episodio: 56 minutos

Similar a: Altered Carbon, The Witcher, DC Titans, Locke & Key

The Umbrella Academy sigue a una familia de antiguos hijos hereos adoptados por el multimillonario Sir Reginald Hargreeves. Los adolescentes separados se vuelven a reunir por la muerte de su padre, descubriendo secretos familiares y una amenaza inminente para la humanidad. Aún no se ha confirmado una tercera temporada.

Inolvidable

Temporadas: 3

Episodios: 18

Duración del episodio: 45 minutos

Similar a: Wallander, Hinterland, In the Dark

Unforgotten sigue a los detectives de la policía de Londres DCI Cassie Stuart y DCI Sunny Khan, investigando casos históricos que involucran personas desaparecidas, asesinatos y muchos secretos ocultos.

Vendiendo Sunset

Temporadas: 3

Episodios: 24

Duración del episodio: 31 minutos

Similar a: Million Dollar Beach House

Selling Sunset sigue la vida profesional y personal de los corredores de bienes raíces de élite del Grupo Oppenheim en Los Ángeles, mostrando hermosas propiedades de un millón de dólares, mientras crean un montón de su propio drama al margen. Jason y Brett Oppenheim han confirmado una cuarta temporada.

3%

Temporadas: 4

Episodios: 32

Duración del episodio: 47 minutos

Similar a: The OA, Sense 8, Altered Carbon

Ambientado en el futuro, donde la élite ocupa una isla paradisíaca lejos de los barrios marginales abarrotados, el 3% sigue a aquellos que intentan llegar a un lado mejor, pero solo algunos candidatos tienen éxito, de hecho, el tres por ciento de ellos. No más temporadas.

Dinasta

Temporadas: 3

Episodios totales: 64

Duración del episodio: 43 minutos

Similar a: Gossip Girl, Riverdale

En una actualización reiniciada de la telenovela clásica de horario estelar, Dynasty sigue la disputa entre dos familias multimillonarias estadounidenses, los Carrington y los Corby, por su fortuna y sus hijos. El espectáculo ha sido renovado por cuarta temporada.

usted

Temporadas: 2

Episodios: 20

Duración del episodio: 43 minutos

Similar a: Ozark, Dirty John, Mindhunter

Sigue al gerente de la librería Joe Goldberg, un hombre peligrosamente encantador e intensamente obsesivo que hace todo lo posible para insertarse en la vida de las mujeres con las que se ha quedado paralizado. Ha comenzado la producción de una tercera temporada.

Por trece razones

Temporadas: 4

Episodios: 49

Duración del episodio: 60 minutos

Similar a: Beyond The Reasons, Riverdale, Elite, Gossp Girl

13 Reasons Why sigue al adolescente Clay Jensen y sus compañeros de clase que descubren la verdad detrás de por qué Hannah Baker se quitó la vida, al escuchar una serie de cintas de casete que dejó cada una con una razón diferente. No vienen más temporadas.

BoJack Horseman

Temporadas: 6

Episodios: 77

Duración del episodio: 25 minutos

Similar a: Horsin Around, Rick y Morty, Big Mouth

BoJack Horseman cuenta la historia de un caballo antropomórfico llamado BoJack Horseman , una estrella acabada de la comedia de situación de los 90 Horsin Around que vive en Hollywood y se queja de casi todo. No vienen más temporadas.

Atraco de dinero

Temporadas: 4

Episodios: 31

Duración del episodio: 50 minutos

Similar a: Tú, Breaking Bad, Money Heist The Phenomenon

Money Heist trata sobre un inusual grupo de ladrones cuidadosamente reclutados que intentan completar los robos más maticulosamente planeados y perfectos de la historia de España bajo el mando de The Professor. Habrá una quinta y última temporada.

El ultimo baile

Temporadas: 1

Episodios: 10

Duración del episodio: 51 minutos

Similar a: Fórmula 1: Drive to Survive

Una serie documental sobre la carrera de la leyenda del baloncesto Michael Jordan y los Chicago Bulls de la década de 1990, con imágenes no emitidas de la temporada 1997-1998. Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman aparecen. No más temporadas.

Cmo salirse con la suya

Temporadas: 6

Episodios: 90

Duración del episodio: 43 minutos

Similar a: Ozark, House of Cards, Suits

How To Get Away With Murder sigue la vida de una excelente abogada defensora criminal y profesora de derecho, Annalise Keating, y un grupo de sus estudiantes de derecho que se mezclan en un complot de asesinato. No hay más temporadas.

Despus de la vida

Temporadas: 2

Episodios: 18

Duración del episodio: 30 minutos

Similar a: Ricky Gervais es Derek, Derry Girls

After Life está escrita y producida por el comediante Ricky Gervais, quien interpreta a Tony, un buen tipo cuya esposa muere inesperadamente, convirtiéndolo en un hombre al que ya no le importa tanto lo que hace o dice. Se acerca una tercera temporada.

Ozark

Temporadas: 3

Episodios: 30

Duración del episodio: 60 minutos

Similar a: Breaking Bad, Cómo salirse con la suya, Peaky Blinders

Ozark ve a Jason Bateman como un asesor financiero, Martin Marty Byrde, que desarraiga a su familia común de Chicago a Missori Ozark, donde tiene que lavar dinero para mantener feliz a un narcotraficante después de que un plan anterior salió mal. Se ha confirmado una cuarta temporada.

Espejo negro

Temporadas: 5

Episodios: 22

Duración del episodio: 43 minutos

Similar a: Altered Carbon, Black Mirror Bandersnatch, Orphan Black

Creada por Charlie Brooker, Black Mirror es una serie de ciencia ficción que se centra en varios temas de la sociedad moderna, a veces bastante oscuros, en particular las consecuencias imprevistas de las nuevas tecnologías. Se espera una sexta temporada pero no confirmada.

Carbono alterado

Temporadas: 2

Episodios: 18

Duración del episodio: 51 minutos

Similar a: The Umbrella Academy, Orphan Black, Sense 8, Colony, Altered Carbon Resleeved

Altered Carbon se establece en el futuro donde la conciencia se digitaliza y almacena. La serie sigue a un prisionero que vuelve a la vida después de 250 años en el hielo y debe resolver un asesinato para ganar su libertad. No más temporadas.

Cosas extraas

Temporadas: 3

Episodios: 25

Duración del episodio: 51 minutos

Similar a: Más allá de Stranger Things, Locke & Key, The Order

Después de que un niño desaparece en un pequeño pueblo, su madre, un jefe de policía y sus amigos tienen que enfrentarse a terribles fuerzas sobrenaturales y oscuras agencias gubernamentales para intentar recuperarlo. Se acerca una cuarta temporada.

Muerto para mi

Temporadas: 2

Episodios: 20

Duración del episodio: 30 minutos

Similar a: Grace y Frankie, Gilmore Girls, Jane the Virgin, Good Girls

Dead To Me sigue una amistad floreciente entre una viuda exaltada que está a la caza del conductor atropellado que mató a su esposo y un optimista excéntrico con un gran secreto. Se acerca una tercera y última temporada.

Relmpago negro

Temporadas: 3

Episodios: 45

Duración del episodio: 43 minutos

Similar a: Gotham, Titans, Marvel The Defenders, The Umbrella Academy

Black Lightning sigue a un director de escuela y superhéroe retirado llamado Jefferson Pierce que regresa a la acción como el legendario Black Lightning cuando su familia es amenazada por una pandilla. Se ha confirmado una cuarta temporada y se espera que se estrene en enero de 2021.

Boca grande

Temporadas: 3

Episodios: 31

Duración del episodio: 25 minutos

Similar a: Bojack Horseman, South Park, F es para la familia

Big Mouth es una serie animada que sigue a un grupo de amigos adolescentes que encuentran sus vidas en los suburbios de Nueva York trastocadas por las maravillas y horrores de la pubertad. Se han confirmado una cuarta, quinta y sexta temporada.

Poder

Temporadas: 6

Episodios: 63

Duración del episodio: 55 minutos

Similar a: Reina del Sur, Hijos de la Anarquía, Ozark

Power sigue a James St.Patrick, también conocido como Ghost, un dueño de un club nocturno de Nueva York muy rico y querido, que también es un capo de la droga. En su intento por convertirse en un dueño de negocio limpio y exitoso, se mezcla de todo tipo, creando muchos enemigos en el proceso. No vienen más temporadas.

Trajes

Temporadas: 9

Episodios totales: 134

Duración del episodio: 43 minutos

Similar a: Cómo salirse con la suya por asesinato, cuello blanco

Suits sigue la vida personal y profesional de los socios de un bufete de abogados de Nueva York, pero en particular de Harvey Specter y su brillante y talentoso abogado asociado Mike Ross, que nunca ha asistido a la facultad de derecho. No vienen más temporadas.

Lneas blancas

Temporadas: 1

Episodios: 10

Duración del episodio: 50 minutos

Similar a: The Sinner, Queen of the South, Ozark, Power

White Lines sigue a Zoe Walker dejando atrás su vida tranquila y dirigiéndose a Ibiza para descubrir qué le sucedió a su hermano, un famoso DJ, que murió misteriosamente en la isla un par de décadas antes. Sin embargo, su búsqueda de la verdad la ve caminando por un camino peligroso, atrapada en el mundo de las fiestas alimentado por las drogas. No más temporadas.

Chica chismosa

Temporadas: 6

Episodios totales: 121

Duración del episodio: 43 minutos

Similar a: Riverdale, Pretty Little Liars, Dynasty, Trajes

Gossip Girl sigue la vida de los adolescentes privilegiados del Upper East Side de Nueva York. Las relaciones, las amistades, el sexo, los escándalos y los secretos se revelan a través de un blogger anónimo llamado Gossip Girl que no se pierde de nada. No vienen más temporadas.

Hijos de la Anarqua

Temporadas: 7

Episodios: 92

Duración del episodio: 45 minutos

Similar a: Reina del Sur, Peaky Blinders, White Lines

Sons of Anarchy sigue al club de motociclistas Sons of Anarchy, o SAMCRO, y sus negocios legales e ilegales en una ciudad llamada Charming. El club se mezcla de todo tipo, metiéndose en conflictos con bandas rivales, grupos racistas y la ley. No vienen más temporadas.

Mueca rusa

Temporadas: 1

Episodios: 8

Duración del episodio: 30 minutos

Similar a: Dead To Me, Grace y Frankie, Atípico, Madres trabajadoras, El buen lugar

Russian Doll sigue a la desarrolladora de juegos Nadia Vulvokov, quien muere repetidamente y revive la misma noche una y otra vez. Mientras trata de resolver por qué, encuentra a Alan Zaveri que se encuentra en la misma situación. Se acerca una segunda temporada.

Hacerse malo

Temporadas: 5

Episodios: 62

Duración del episodio: 49 minutos

Similar a: El Camino, Narcos, Ozark, Peaky Blinders, Better Call Saul

Breaking Bad sigue a Walter White, un profesor de química con una enfermedad terminal que se une a uno de sus antiguos alumnos, Jesse Pinkman, para comenzar a fabricar y vender metanfetamina con el fin de tratar de asegurar un futuro para su esposa y su hijo adolescente. No vienen más temporadas.

Locke y llave

Temporadas: 1

Episodios: 10

Duración del episodio: 48 minutos

Similar a: Once Upon a Time, Orphan Black, Stranger Things

Tras el misterioso asesinato de su padre, tres hermanos Locke y su madre se mudan a su propiedad ancestral, Keyhouse, donde encuentran llaves que desbloquean poderes y secretos que podrían estar relacionados con su muerte. Se acerca una segunda temporada.

El extrao

Temporadas: 1

Episodios: 8

Duración del episodio: 43 minutos

Similar a: Doctor Foster, Safe, Line of Duty, Bodyguard

Después de que un extraño visita al hombre de familia Adam Price y hace una afirmación impactante sobre su esposa, se ve envuelto en un misterio que involucra a su esposa y amigos mientras busca respuestas. Mientras tanto, el extraño continúa visitando a otros en la aldea suburbana, obligándolos a admitir sus secretos. Aún no se sabe si habrá una segunda temporada.

Tu yo ella

Temporadas: 5

Episodios: 50

Duración del episodio: 29 minutos

Similar a: Love, Easy, The HookUp Plan

You Me Her sigue la relación romántica a tres bandas entre un esposo y una esposa, Jack y Emma Trakarsky, y otra mujer, Izzy Silva, quien es una escourt contratada por la pareja para darle vida a su vida sexual. No más temporadas.

El fin del maldito mundo

Temporadas: 2

Episodios: 16

Duración del episodio: 25 minutos

Similar a: No estoy de acuerdo con esto, Educación sexual, Misfits

The End of the F *** king World sigue las vidas de James, de 17 años, que cree que es un psicópata, y Alyssa, la nueva chica de la escuela. Después de hacer una conexión, Alyssa convence a James de que la acompañe en un viaje por carretera para tratar de encontrar a su verdadero padre que se fue cuando ella era una niña. Se dice que no hay planes para una tercera temporada.

El buen lugar

Temporadas: 4

Episodios: 53

Duración del episodio: 22 minutos

Similar a: Workin Moms, Schitts Creek

The Good Place es una ciudad celestial donde las personas que han sido buenas van cuando mueren. La serie sigue a Elenor, que se supone que no debe estar allí, corrigiendo sus errores para ganarse su lugar. No vienen más temporadas.

El naranja es el nuevo negro

Temporadas: 7

Episodios: 91

Duración del episodio: 52 minutos

Similar a: Muerto para mí, nunca lo he hecho, tú, mejor llama a Saul

Orange Is The New Black sigue a Piper Chapman, una ciudadana normalmente respetuosa de la ley, que ha sido condenada a 15 meses de cárcel después de transportar dinero de la droga a una ex novia 10 años antes. No vienen más temporadas.

El gran show

Temporadas: 1

Episodios: 8

Duración del episodio: 25 minutos

Similar a: Victorious, Sam & Cat, Alexa & Katie

The Big Show Show sigue al ex luchador de la WWE The Big Show y su próximo desafío fuera del ring: criar a tres hijas con su esposa en Florida. No habrá una temporada dos, pero habrá un especial de Navidad en diciembre de 2020.

Manaco

Temporadas: 1

Episodios: 10

Duración del episodio: 30-45 minutos

Similar a: Muñeca rusa, El método Kominsky, Muerto para mí

Maniac sigue a dos extraños en apuros que participan en un ensayo farmacéutico que involucra a un médico con problemas y una computadora emocional, por un medicamento que resolverá sus problemas sin complicaciones. Naturalmente, no va del todo según lo planeado. No se planean más temporadas.

Control Z

Temporadas: 1

Episodios: 8

Duración del episodio: 41 minutos

Similar a: Pretty Little Liars, Riverdale, Elite, Gossip Girl

Control Z sigue a la estudiante de secundaria, Sofía, socialmente aislada pero observadora, y su misión de descubrir la identidad de un pirata informático que revela secretos sobre los estudiantes a toda la escuela, antes de que se revelen sus propios secretos. Se acerca una segunda temporada.

Dieta Santa Clarita

Temporadas: 3

Episodios: 30

Duración del episodio: 29 minutos

Similar a: The Good Place, Hemlock Grove

Santa Clarita Diet sigue a Sheila y Joel, los agentes inmobiliarios ordinarios de marido y mujer de Santa Clarita en California, cuyas vidas dan un giro interesante cuando Sheila muere, regresa y comienza a desear la carne humana. No vienen más temporadas.

Magia para humanos

Temporadas: 3

Episodios: 19

Duración del episodio: 23 minutos

Similar a: Bromistas poco prácticos, Muerte por magia

Magic for Humans sigue al mago Justin Willman que mezcla magia bondadosa con risas de adultos, desde desconcertar a la gente en la calle hasta orquestar trucos elaborados. Aún no se ha confirmado una cuarta temporada.

Mejor llamar a Saul

Temporadas: 5

Episodios: 50

Duración del episodio: 47 minutos

Similar a: Breaking Bad, Peaky Blinders, Narcos, House of Cards

Better Call Saul es la precuela de Breaking Bad, que sigue los juicios y tribulaciones del abogado de poca monta Jimmy McGill antes de convertirse en el abogado moralmente desafiado de Walter White, Saul Goodman. Se espera que la sexta y última temporada salga al aire en 2021.

Rick y Morty

Temporadas: 4

Episodios: 41

Duración del episodio: 22 minutos

Similar a: South Park, Big Mouth, BoJack Horseman

Rick y Morty es una serie animada que sigue las hazañas del súper, pero descuidado, científico Rick y su nieto Morty de 14 años, no tan inteligente. Se acerca una quinta temporada.

Impo

Temporadas: 1

Episodios: 7

Duración del episodio: 70 minutos

Similar a: The Last Kingdom, The Duel, Frontier

Godless es una serie limitada ambientada en la década de 1880 en Estados Unidos y sigue al delincuente nororiental Frank Griffin y su banda de forajidos que buscan al ex miembro Roy Goode, que se esconde en una ciudad poblada enteramente por mujeres. No vienen más temporadas.

El OA

Temporadas: 2

Episodios: 16

Duración del episodio: 60 minutos

Similar a: Sense 8, Orphan Black

La OA sigue a Prairie, previamente ciega, que regresa a casa después de estar desaparecida durante siete años. Ahora en sus veintes y con la vista atrás, recluta a cinco extraños para una misión secreta. No vienen más temporadas.

Evolucin del hip hop

Temporadas: 4

Episodios: 16

Duración del episodio: 45 minutos

Similar a: Los desafiantes, reencarnados

Hip Hop Evolution es una serie documental que presenta entrevistas con influyentes DJ, MC y magnates que trazan la evolución del Hip Hop desde la década de 1970 hasta la de 2000. Aún no se han anunciado más temporadas.

Colonia

Temporadas: 3

Episodios: 36

Duración del episodio: 41 minutos

Similar a: Sense 8, Altered Carbon, The OA, Orphan Black

Colony sigue al ex agente del FBI Will Bowman y su esposa Katie, quienes arriesgan todo para tratar de encontrar a su hijo perdido después de que Los Ángeles sea invadida por fuerzas externas y se convierta en un asentamiento amurallado. No habrá cuarta temporada. Actualmente, solo las temporadas uno y dos están disponibles en Netflix.

Narcos

Temporadas: 3

Episodios: 30

Duración del episodio: 45 minutos

Similar a: Narcos Mexico, El Chapo, Queen of the South, Ozark, Power

Narcos se centra en la historia de la vida real del narcotraficante colombiano Pablo Escobar y Steve Murphy, un agente de la DEA enviado a Columbia para capturarlo. No vienen más temporadas. La cuarta temporada es Narcos México.

El mtodo Kominsky

Temporadas: 2

Episodios: 16

Duración del episodio: 30 minutos

Similar a: Grace y Frankie, Schitts Creek, After Life

El método Kominsky sigue al actor envejecido, Sandy Kominsky (interpretado por Michael Douglas), que ahora se gana la vida como entrenador de actuación después de un breve período de fama hace muchos años. Se acerca una tercera y última temporada.

Amor

Temporadas: 3

Episodios: 34

Duración del episodio: 33 minutos

Similar a: Grace y Frankie, Lovesick, Atypical, You Me Her

Love sigue al rebelde Mickey y al bondadoso Gus como una pareja que está viviendo las humillaciones y euforias de la intimidad, el compromiso y otros problemas de relación que les gustaría evitar. No vienen más temporadas.

Creo que deberas irte con Tim Robinson

Temporadas: 1

Episodios: 6

Duración del episodio: 16 minutos

Similar a: Middleditch & Schwartz, W / Bob & David, Los personajes

Creo que deberías irte con Tim Robinson es una serie de sketches de comedia en la que Tim Robinson y los invitados pasan cada programa conduciendo a alguien al punto de querer irse. Se espera una segunda temporada.

Perdido en el espacio

Temporadas: 2

Episodios: 20

Duración del episodio: 60 minutos

Similar a: Otra vida, Locke & Key, Star Trek

Lost In Space ve a la familia Robinson aterrizar en un planeta alienígena. Luchan contra viento y marea para sobrevivir y escapar, pero están rodeados de peligros ocultos. La tercera y última temporada llegará en 2021.

Falla

Temporadas: 3

Episodios: 18

Duración del episodio: 52 minutos

Similar a: Cosas más extrañas, Sense 8, American Horror Story

Glitch sigue a un oficial de policía y un médico que se enfrentan a un misterio emocional en el que siete residentes locales regresan inexplicablemente de entre los muertos en plena forma física, pero sin memoria, intentan averiguar cómo murieron en primer lugar. No vienen más temporadas.

iZombie

Temporadas: 5

Episodios: 71

Duración del episodio: 41 minutos

Similar a: Dieta Santa Clarita, Lucifier, Daybreak

iZombie sigue a Olivia Moore, residente médica convertida en zombi, que conserva su humanidad comiendo cerebros en la morge y descubre que tiene un nuevo y asombroso don para resolver crímenes. No vienen más temporadas.

Escrito por Britta O'Boyle.