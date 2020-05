Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Según los informes, Netflix está trabajando en una nueva función que mejorará la visualización sin conexión.

El código que se encuentra dentro de los últimos puntos de actualización permite a los espectadores ver programas y películas parcialmente descargados en algún momento cercano.

Básicamente, eso significará que, si comenzó a descargar un programa de Netflix antes de abordar un avión, por ejemplo, podrá ver la cantidad descargada hasta el momento, incluso si se interrumpió. En la actualidad, solo puede ver contenido sin conexión que esté completo.

Los desarrolladores de XDA encontraron cadenas relevantes en el código de Netflix v7.5.80 para Android. Incluyen notificaciones de usuario como "has llegado al final de lo que se ha descargado" y "necesitas descargar un poco más para comenzar a mirar".

Como esto se encontró en la aplicación de Android, no hay garantía de que también aparezca en iOS, pero no vemos por qué no.

De hecho, el servicio de atención al cliente de Netflix insinuó la función en Twitter en febrero de este año, sin mencionar el formato.

Muchas gracias por sus comentarios, lo hemos tenido en cuenta de nuestra parte. * KB - Netflix CS (@Netflixhelps) 6 de febrero de 2020

Todavía no hay indicación de cuándo podría aparecer la función. Es probable que esté en prueba actualmente, de ahí las cadenas de código, pero actualizaremos a medida que descubramos más.

Los primeros 16 minutos de The Last Dance , aquí vamos.