Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Por fin, Netflix ha aumentado su juego de control parental mejorando las capacidades de los padres, permitiéndoles guiar lo que sus hijos pueden ver a un nivel más granular.

El cambio más importante y más importante es que ahora los padres pueden establecer códigos PIN para cada perfil individual del grupo familiar. También pueden filtrar los títulos que no son apropiados para la edad de cada niño mediante el uso de las clasificaciones regionales de edad en lugar del vago sistema de «niños» y «niños mayores».

Lo que es más, ahora los padres pueden incluso eliminar títulos individuales, así que si hay un programa que su hijo realmente odia, o uno que los asusta o hay un programa en particular que realmente no quiere que sus hijos vean, puede ocultarlo.

Otras características nuevas incluyen desactivar la reproducción automática y poder ver lo que sus hijos han estado viendo.

Si quieres saber cómo hacer uso de algunas o todas estas nuevas funciones, consulta el proceso de cada una de ellas a continuación. Todos estos ajustes se basan en la suposición de que ya has creado perfiles individuales en Netflix. Si no lo has hecho, inicia sesión en Netflix y ve a la página «Administrar perfiles». Aquí puede seleccionar 'Añadir perfil'.

Primero debe acceder a la página de administración de su cuenta. Inicie sesión en Netflix en su navegador de escritorio dirigiéndose a Netflix.com. Haga clic en su propio perfil para iniciar sesión en la página principal de visualización.

Ahora, baje el menú de opciones desde la esquina superior derecha haciendo clic en la pequeña miniatura de perfil con una flecha blanca junto a ella. Ahora elija 'Account'.

Desplázate hacia abajo hasta «Perfil y control parental» y pulsa la pequeña flecha hacia abajo junto al perfil al que quieres añadir un PIN. Ahora busque 'Bloqueo de perfil' y haga clic en 'Cambiar'.

En este punto te pedirá tu contraseña de nuevo, para asegurarte de que eres tú. Una vez que lo haya hecho, estará en una pantalla pidiéndole que establezca un PIN. Haz clic en la casilla situada junto a 'Requerir un PIN para acceder al perfil' y ahora establece tu PIN de cuatro dígitos. Pulsa «Guardar».

Dirígete a Netflix.com e inicia sesión. Una vez que lo hayas hecho, deberías ver todos tus perfiles en la página. Toque 'Administrar perfiles'.

También puedes llegar a este punto iniciando sesión en Netflix, eligiendo tu propio perfil y luego desplegando el menú de opciones haciendo clic en la imagen de tu perfil en la esquina superior derecha. Ahora elija 'Administrar perfiles'.

Cada uno de los perfiles individuales ahora tendrá un pequeño icono de lápiz que se muestra en la imagen, haga clic en eso.

En la página siguiente, en «Configuración de madurez», haz clic en «Editar». En este punto probablemente le pedirá la contraseña de su cuenta, para asegurarse de que es el propietario de la cuenta (usted) que intenta acceder a los controles.

Ahora verá un bar con las calificaciones de cada uno de sus países a lo largo de él. Elija el máximo permitido para ese niño. En el Reino Unido puedes elegir entre U, PG, 12, 15 y 18.

Pulsa «Guardar» cuando hayas terminado.

En la misma página que tu filtro de edad, verás un cuadro bajo «Restricciones de título para [Nombre de perfil]». Todo lo que tienes que hacer es escribir el título de la serie o película específica que quieres bloquear. Comenzará a rellenar automáticamente una lista a medida que escribe para que pueda hacer clic fácilmente en la que desea filtrar.

Pulsa «Guardar» cuando hayas terminado.

Para ver la actividad de visualización de tu hijo, vuelve a la página principal de administración de cuentas. Para ello, haz clic en «cuenta». Haga clic en el perfil bajo «Perfil y control parental» que desee administrar.

Pulsa 'Ver' en la opción 'Ver actividad' y verás una lista de los programas que se vieron en ese perfil y en qué días se vieron.

Para evitar que Netflix se reproduzca automáticamente episodio tras episodio, permanece en el menú «Perfil y control parental» y elige «Configuración de reproducción». Ahora puedes desmarcar «reproducción automática siguiente episodio» y «previsualizaciones de reproducción automática» y detendrá tanto la observación automática como la reproducción previa de las vistas previas solo se reproduzcan en pantalla automáticamente.