Cómo ver Netflix en TV: tu guía completa

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Los servicios de transmisión han cambiado nuestras vidas, dándonos la posibilidad de ver programas y películas cuando nos es conveniente, y el rey de todos ellos es Netflix.

No solo transporta miles de grandes series de televisión y películas de todo el mundo, sino que hace las suyas propias. A menudo son exclusivos de la plataforma, por lo que no puede verlos en ningún otro lado.

Se pueden encontrar éxitos como Narcos, Stranger Things, Star Trek: Discovery y muchos más en Netflix.

Aquí está nuestra práctica guía sobre cómo ver Netflix, cuánto cuesta y otros consejos y trucos que debes saber.

Netflix es un servicio de transmisión en línea con miles de programas de TV y películas disponibles para ver al instante. Se transmiten a través de una conexión a Internet a una amplia variedad de dispositivos, incluidos televisores, tabletas, teléfonos, consolas de juegos y decodificadores. También puedes ver películas o programas de Netflix en una computadora.

Es un servicio de suscripción con una tarifa mensual. Según el plan de suscripción que elija, puede ver Netflix en varios dispositivos al mismo tiempo. También puede optar por ver videos en diferentes configuraciones de calidad, dependiendo de su suscripción: estándar, alta y 4K Ultra HD.

Hay tres planes de suscripción diferentes:

Básico: £ 5.99 / $ 8.99 al mes le permite ver videos de definición estándar (SD) en un solo dispositivo a la vez.

Estándar: £ 8.99 / $ 12.99 al mes le permite ver videos de alta definición (HD) en hasta dos dispositivos al mismo tiempo.

Premium: £ 11.99 / $ 15.99 al mes le permite ver video 4K Ultra HD (con HDR donde esté disponible) en hasta cuatro dispositivos al mismo tiempo.

Casi todos los espectáculos y películas están disponibles en HD, muchos ahora también están disponibles en 4K Ultra HD. Todos vienen con HDR10 para la mayoría de los televisores o Dolby Vision (un estándar diferente de HDR) para los televisores que lo admiten.

También necesitará un servicio de banda ancha que sea capaz de transmitir cada una de las diferentes calidades de video. Netflix utiliza transmisión de bits adaptativa para entregar su contenido, lo que cambia la calidad de la imagen dependiendo de la velocidad de su banda ancha.

Netflix debería funcionar en banda ancha con una velocidad de 0.5Mbps. Sin embargo, el servicio recomienda que tengas al menos 1,5 Mbps.

Además de eso, se recomienda lo siguiente para un rendimiento estable en las siguientes resoluciones de imagen:

3.0Mbps: recomendado para calidad SD.

5.0Mbps: recomendado para calidad HD.

25 Mbps: recomendado para calidad 4K Ultra HD.

Si su banda ancha está al día, también debe asegurarse de que la configuración de reproducción de Netflix esté en "Alta" en la configuración de su cuenta. Vaya a Netflix.com , inicie sesión y diríjase a Configuración de reproducción .

Eso le da la opción de cambiar la configuración de calidad, pero también debe tener en cuenta la cantidad de datos que usa cada formato. Un plan de datos móviles o algunos planes de banda ancha a menudo tienen un límite de datos mensual. También puede usar la configuración de reproducción para limitar la cantidad de datos utilizados, de modo que no lo use todo en una película.

Por ejemplo, el video 4K Ultra HD usa alrededor de 7GB de datos por hora, mientras que el video SD usa una décima parte de eso.

Netflix también admite perfiles, por lo que puede configurar un perfil diferente para cada miembro de la familia que ajustará sus ofertas de contenido en función de sus hábitos de visualización individuales. También hay una sección dedicada a Niños que puede establecer como predeterminada para los espectadores más jóvenes.

Una vez configurados, los perfiles aparecen en el inicio como iconos gigantes, por lo que puede elegir el suyo. El titular de la cuenta principal también puede vincular su perfil de Netflix a una cuenta de Facebook y tener su propia imagen de perfil de Facebook como icono.

Si tiene un televisor inteligente de LG, Samsung, Sony, Panasonic, Philips, Sharp o Toshiba, es muy probable que haya una aplicación de Netflix disponible en la tienda de aplicaciones respectiva del conjunto. Netflix también recomienda que los tres primeros lleven la insignia oficial. Puede encontrar una lista de "televisores recomendados por Netflix" aquí .

La aplicación se descargará e instalará gratuitamente en su televisor conectado, pero necesitará una suscripción. Sin embargo, obtienes una prueba gratuita de 30 días si nunca antes has usado Netflix.

Una vez que haya descargado e instalado la aplicación, puede iniciar sesión con los detalles de su cuenta y listo.

Si no tiene un televisor inteligente o desea ver Netflix en una habitación, por ejemplo, puede obtener un decodificador o un dongle conectado que le da acceso.

Hay muchos dispositivos en el mercado que tienen aplicaciones de Netflix disponibles, que incluyen Apple TV, muchas cajas de Roku, Nvidia Shield Android TV y Amazon Fire TV.

También puede ver contenido de Netflix en una caja Sky Q , además de cualquier caja Sky Q Mini conectada. Además, el contenido de Netflix se puede transmitir a través de una caja Virgin Media TiVo, una caja Virgin TV V6 o un decodificador YouView TV.

Netflix es accesible, en la gran mayoría de los casos, a través del centro de aplicaciones del dispositivo respectivo. Simplemente encuentre el icono con su control remoto e inícielo.

Si se suscribe a Netflix a través de su cuenta Sky como parte de un paquete Ultimate On Demand , obtendrá espectáculos de Netflix entrelazados con la experiencia general de Sky.

Virgin Media también tiene una sección de Netflix en su guía electrónica de programas, que lo envía a la aplicación cuando hace clic en ella. Su función serieslink + también enumera programas relacionados que están disponibles en Netflix, por lo que también puede iniciarlos desde allí.

Algunos reproductores de Blu-ray, como los de LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sony y Toshiba, también tienen acceso a las aplicaciones de Netflix.

Netflix también está disponible como una aplicación descargable en una gran cantidad de consolas de juegos.

Si tienes una PlayStation 4 , PS4 Pro , Xbox One X , Xbox One S , Xbox One original, PS3 o Xbox 360, puedes ver Netflix en diferentes calidades, dependiendo de la capacidad de la consola.

Todas las consolas anteriores reproducirán contenido de Netflix en HD, mientras que PS4 Pro, Xbox One S y Xbox One X son compatibles con video 4K HDR. Los dos últimos también reproducirán algunos programas de Netflix en Dolby Vision en un televisor compatible.

Solo tiene que seleccionar Netflix desde cualquiera de las principales interfaces de usuario de la consola, utilizando un gamepad o un control remoto dedicado si tiene uno.

Chromecast de Google funciona de manera diferente a la mayoría de los dispositivos conectados. En lugar de tener su propia tienda de aplicaciones e interfaz de usuario en el propio dispositivo, funciona con aplicaciones de teléfonos inteligentes o tabletas para controlar los programas y películas que desea ver.

Un Chromecast se conecta al puerto HDMI de un televisor y abre la aplicación Netflix en su teléfono o tableta. Verás un ícono de Chromecast (un televisor con un símbolo de Wi-Fi en la parte superior) en la parte superior de la pantalla. Toque y se vincula con su dongle Chromecast. Luego, después de comenzar un programa o película, toque el mismo ícono en la parte superior del video nuevamente y comenzará a reproducirse en su televisor.

Luego puede usar su dispositivo móvil como control remoto. También puede usarlo para cualquier otra cosa que desee, como hacer llamadas o navegar por Internet, ya que Chromecast transmite el video directamente a través de Internet. No transmite el contenido desde su teléfono o tableta.

Chromecast Ultra reproducirá contenido en 4K Ultra HD y con HDR.

Netflix también está disponible para ver cuando viaja, a través de Wi-Fi móvil o remoto, a través de un teléfono inteligente o tableta.

Hay aplicaciones dedicadas de Netflix para iOS (iPhone, iPad y iPhone touch) y Android.

Simplemente descárguelos de la tienda de aplicaciones respectiva, inícielos, ingrese los detalles de su cuenta y listo.

Puede ver contenido de Netflix en cualquier computadora a través de un navegador web y el sitio web de Netflix.com .

También puede conectar una computadora portátil a su televisor principal y ver Netflix en la pantalla más grande si no tiene ningún otro dispositivo conectado.