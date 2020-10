Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Pronto tendremos una increíble variedad de programas de televisión y películas en los servicios de transmisión.

Netflix, Amazon Prime Video, Disney + , Now TV y Apple TV + tienen algunas delicias reales en camino. Así que aquí están nuestras mejores selecciones de las películas y series que llegarán a las plataformas de transmisión.

Netflix fue el primer servicio de transmisión importante en iniciar un programa "original", ahora llamado simplemente serie Netflix, donde financia y crea sus propios programas y películas. También identifica algunos programas como una serie de Netflix para el mercado del Reino Unido que podría haber aparecido primero en la televisión estadounidense.

Muchas, si no todas, las series enumeradas se presentan en 4K Ultra HD y con HDR o Dolby Vision en televisores o sistemas compatibles.

Disponible: 15 de noviembre de 2020

La cuarta temporada de The Crown ve a Oliva Colman regresar como Su Majestad, con la línea de tiempo cambiando a los 80. Gillian Anderson y Emma Corrin se unen al elenco como Margaret Thatcher y la princesa Diana respectivamente.

Disponible: 25 de noviembre de 2020

Kurt Russell está de regreso como Santa, pero ahora con Goldie Hawn como la Sra. Christmas. El original de Netflix es una aventura de acción para toda la familia, y debería ponerte de humor para la temporada navideña.

Disponible: 8 de enero de 2021

La serie secuela de Karate Kid que comenzó en YouTube Premium pero fue adquirida por Netflix tendrá una nueva temporada a principios del próximo año. Y ya se ha anunciado una temporada 4.

Al igual que Netflix, Amazon tiene una saludable selección de programas locales disponibles para los suscriptores de Prime. También puede verlos a un costo sin Prime, pero es mucho más barato pagar una suscripción anual y obtener una gran cantidad de otros beneficios, incluido el acceso al servicio de transmisión de Amazon Music y gratis al día siguiente, o el mismo día. en algunos casos, entrega. Muchos de sus programas también se compran en canales estadounidenses para su distribución regional.

Muchos de ellos están disponibles en 4K HDR / Dolby Vision.

Disponible: 23 de octubre de 2020

Borat 2 es una exclusiva de Prime gracias a las continuas condiciones de pandemia y su efecto en los cines. No es que nos quejemos.

Disponible: 16 de diciembre de 2020

La épica sc-fi entrará pronto en su quinta y última temporada, y esta vez está en juego el futuro de The Belt.

Disponible: principios de 2021

Una tercera temporada basada en la novela de Neil Gaiman saldrá a finales de 2020. Es mejor ponerse al día con las temporadas 1 y 2 si aún no lo ha hecho, o es posible que no tenga una idea de lo que está sucediendo.

Disponible: 2021

Otra adaptación del cómic, esta vez en forma animada, Invincible también es más para adultos que para niños. Se centra en el hijo de uno de los superhéroes más grandes de la Tierra que, después de desarrollar sus propios poderes, descubre que su padre no es tan heroico como parece.

Por supuesto, Netflix y Amazon Prime no son los únicos lugares para obtener su solución de TV, Disney + es un participante relativamente nuevo en el mercado de transmisión y ha comenzado con fuerza.

También ofrece películas y programación de TV en 4K HDR / Dolby Vision.

Disponible: comienza la producción 2021

Willow, la película de George Lucas, protagonizada por un joven Warwick Davis y Val Kilmer, pronto rechazará una nueva serie de televisión para Disney +. La producción comienza en 2021 con Jon M Chu (GI Joe: Retaliation, Now You See Me 2) como director. Ron Howard será el productor ejecutivo, mientras que Davis regresará como un Willow mayor y más sabio.

Disponible: 30 de octubre de 2020

La segunda temporada de The Mandalorian casi está aquí. Se necesita al cazarrecompensas del mismo nombre en un viaje para encontrar al Jedi y entregarles El Niño. No podemos esperar.

Disponible: finales de 2020

Posiblemente uno de los proyectos más ambiciosos de Marvel Studios, WandaVision atrapa a Wanda Mximoff / Scarlet Witch y Vision de The Avengers dentro de comedias de situación retro estadounidenses. Ciertamente, no todo es lo que parece.

Disponible: 17 de noviembre de 2020

Hecho en la tradición del verdaderamente horrible, pero muy divertido 1978 Star Wars Holiday Special, este corto de Lego sin duda tendrá tanto a los fanáticos de la franquicia como a los juguetes de construcción de ladrillos en puntadas. Se excluirá de Disney +.

Now TV ofrece a los suscriptores que no son de Sky acceso a programas y películas en los canales de la emisora por satélite, todo sin necesidad de un contrato mensual. Y, como Sky es el anfitrión del contenido de HBO en el Reino Unido, junto con una gran cantidad de su propia programación original, también hay muchas series geniales en Now TV.

Sky Cinema también está disponible a través de Now TV para grandes estrenos de películas, aunque en un máximo de 1080p.

Disponible: noviembre de 2020

La tercera y última temporada de Tin Star ve a la familia Worth (interpretada por Tim Roth, Genevieve OReilly y Abigail Lawrie) de regreso a su ciudad natal, para enfrentar su pasado.

Disponible: 2021

Una versión moderna de Oliver Twist, protagonizada por Sir Michael Caine como Fagin y Lena Heady de Game of Thrones como Sikes.

Apple TV + es relativamente nuevo en el negocio de la transmisión de video, con un puñado de programas y películas de alta calidad ya disponibles. A menudo también son exclusivos de la plataforma.

Disponible: 8 de enero de 2021

La joven poeta rebelde Emily Dickinson regresa para una segunda temporada de la comedia de situación de media hora.

Disponible: TBC 2021

Foundation se basa en los libros de Isaac Asimov y está protagonizada por Jared Harris (Chernoybl, Mad Men). Es una verdadera epopeya de ciencia ficción que sigue a un grupo de exiliados en su búsqueda para reconstruir la humanidad después de la caída del Imperio Galáctico.

