(Pocket-lint) - LG ha confirmado los 14 televisores de su línea que son totalmente capaces de jugar en 4K a 120Hz con Dolby Vision habilitado.

Lamentablemente, la lista solo se remonta a 2020, aunque incluye los modelos LG NanoCell y QNED, así como los OLED recientes.

La lista y la confirmación fueron publicadas por el técnico de televisión, esperan que Vincent Teoh en su cuenta de Twitter . El periodista que dirige el canal de YouTube HDTV Test lamenta el hecho de que el excelente televisor LG C9 OLED de 2019 no logró el corte.

Aquí está la lista en forma de texto, con los modelos, la versión de firmware mínima requerida y el mes en que se actualizaron:

LG Z1 - FW 15.03.28 - actualizado en julio

LG G1 - FW 15.03.27 - actualizado en junio

LG C1 - FW 03.15.27 - actualizado en junio

LG B1 - FW 03.20.30 - actualizado en octubre

LG QNED99 - FW 15.03.75 - actualizado en octubre

LG QNED90 - FW 03.20.30 - actualizado en octubre

LG NANO99 - FW 03.20.40 - actualizado en octubre

LG NANO90 - FW 03.20.30 - actualizado en octubre

LG NANO85 - FW 03.20.30 - actualizado en octubre

LG ZX - FW 04.30.16 - actualizado en octubre

LG GX - FW 04.30.10 - actualizado en octubre

LG CX - FW 04.30.10 - actualizado en octubre

LG NANO99 - FW 04.30.16 - actualizado en octubre

LG NANO97 - FW 04.30.16 - actualizado en octubre

Lamentablemente, si no posee ninguno de estos modelos, no parece que vaya a recibir el paquete completo de juegos de próxima generación. Algunos modelos más antiguos funcionarán con 4K 120Hz pero no con Dolby Vision al mismo tiempo.