Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - A partir de fines de octubre de 2021, LG lanzará una función que permitirá que todos sus televisores inteligentes 4K y 8K de 2020 y 2021 cambien automáticamente al modo Filmmaker al ver contenido de Prime Video.

LG, en una declaración a Pocket-lint, dijo: "El modo Filmmaker fue diseñado para preservar la intención visual del creador de contenido, acercando la experiencia de visualización en el hogar lo más cerca posible a la de un estreno en cines".

Lo que realmente hace el modo Cineasta es desactivar las funciones de procesamiento de imágenes que vienen habilitadas de serie en la mayoría de los televisores inteligentes modernos. Mientras que a algunos les gusta el aspecto del suavizado de movimiento y la nitidez de la imagen, otros sienten que les resta valor a la experiencia de visualización, especialmente cuando se ven películas.

Prime Video de Amazon alberga una amplia selección de películas y programas, que incluyen contenido original excelente como The Marvelous Mrs. Maisel, The Boys, The Tomorrow War y la próxima serie muy esperada The Wheel of Time.

La gama de televisores UHD de LG incluye una variedad de funciones como Dolby Vision IQ , que ajusta la configuración de imagen según el género del contenido y las condiciones de luz ambiental, y Dolby Atmos, que permite un sonido envolvente espacial detallado.

Si se encuentra disfrutando del aspecto procesado de la televisión abierta pero lo prefiere para películas y series de alta calidad, sin duda agradecerá esta nueva capacidad con los brazos abiertos.