¿Qué es ITVX? Explicación del nuevo servicio de streaming de ITV

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La emisora del Reino Unido ITV retirará su servicio bajo demanda y de actualización ITV Hub más adelante en 2022. Su lugar será ITVX, un nuevo servicio de transmisión con más contenido, una nueva apariencia y, con suerte, mejor calidad de imagen.

Aquí está todo lo que necesita saber al respecto.

ITVX será el nuevo servicio de transmisión de la emisora británica ITV.

Estará disponible a finales de este año (2022) y será la "primera plataforma integrada de publicidad y financiación por suscripción" en el Reino Unido.

Incluirá programas de televisión actualizados de los canales de ITV, al igual que el ITV Hub existente, pero también presentará contenido nuevo y exclusivo que estará disponible primero en ITVX antes de llegar a la televisión lineal muchos meses después. Además, también proporcionará acceso completo a los decodificadores de TV británicos de Britbox, copropiedad de ITV, para los suscriptores, y todos los episodios de los dramas de ITV estarán disponibles para atracones tan pronto como se estrenen en la televisión terrestre.

ITVX ofrecerá dos niveles de membresía: uno pagado y otro gratuito.

La membresía gratuita de ITX brindará acceso a "miles de horas de contenido", que vendrán con publicidad. Esto incluye nuevos programas que debutarán primero en el servicio.

Un nivel de suscripción paga presentará todo el contenido sin publicidad. También brindará acceso a mucho más contenido, incluido "contenido de socios" y Britbox .

La tarifa de suscripción mensual exacta aún no se ha revelado.

ITV planea ofrecer muchas más horas de contenido en ITVX que en su servicio ITV Hub existente. ITV Hub alberga alrededor de 4,000 horas de contenido, mientras que se dice que ITVX se lanzará con alrededor de 15,000 horas.

Esto incluye "una gran cantidad de dramas" que se transmitirán "primero y gratis" en ITVX antes de llegar a la televisión terrestre "entre seis y nueve meses después".

Uno de ellos será A Spy Among Friends, protagonizada por Guy Pierce de Mare of Easttown y Damian Lewis de Billions.

La protagonista de Helena Bonham Carter, Nolly, es otra. Con Confessions of Frannie Langton protagonizada por Karla-Simone Spence, The Little Birds con Lenny Henry y Litvinenko protagonizada por David Tennant también confirmadas.

Los programas de comedia y documentales originales también debutarán en la plataforma, así como transmisiones en vivo de eventos importantes, incluida la próxima Copa Mundial de la FIFA.

También se planean programas de televisión estadounidenses y películas taquilleras para el servicio.

También serán nuevos los canales temáticos, conocidos como canales rápidos. Estos serán canales emergentes exclusivos de ITVX y se basarán en las preferencias y la popularidad de los espectadores.

Más de 20 canales rápidos estarán disponibles en el lanzamiento, incluidos Hell's Kitchen US, True Crime y 90s Favourites.

Se sugiere que ITVX reemplace completamente a ITV Hub cuando se lance a finales de este año.

ITVX será el "nuevo hogar de transmisión de ITV", dice la emisora.

ITV continuará con su inversión en Britbox, el servicio del que es copropietario con la BBC. De hecho, el acceso a Britbox constituye una parte importante del servicio de suscripción de ITVX.

Todavía tenemos que ver una lista definitiva de dispositivos en los que operará ITVX. Sin embargo, es una buena apuesta que la aplicación reemplace completamente el ITV Hub actual, por lo que podría estar disponible en todos los dispositivos que ya pueden acceder a ITV Hub.

Eso incluye dispositivos iOS con iOS 12 o superior, dispositivos Android con Android 5.0 o superior y los siguientes dispositivos de TV conectados:

Televisor Samsung (2012 y posteriores)

Apple TV

Ahora reproductores de TV

Amazon fuego TV

jugadores de Roku

FreeSat (tenga en cuenta que los televisores Panasonic 2015 y anteriores con FreeSat integrado ya no son compatibles)

YouView (BT y Talk Talk)

Televisor Sony compatible con YouView

Reproducir

Caja virgen V6

Puede obtener más información sobre ITVX e inscribirse para recibir alertas en su sitio web dedicado aquí .

Escrito por Rik Henderson.