(Pocket-lint) - Los Transformers tienen su propio universo cinematográfico. Incluye seis películas de acción real que han generado más de 4.800 millones de dólares en taquilla en todo el mundo.

La franquicia de los Transformers se basa en una línea de juguetes transformables de gran éxito que Hasbro lanzó en 1984. Ha dado lugar a varias series y películas de animación, pero esta guía se centra únicamente en las películas modernas de acción real. Siguen la historia de los juguetes, la serie de animación y los cómics, y se centran en dos grupos de robots -los Autobots y los Decepticons- que llegan a la Tierra tras la destrucción de su planeta natal, Cybertron.

El universo de Transformers se ampliará una vez más con Transformers: Rise of the Beasts, que se estrenará en 2023. Estará protagonizada por Ron Perlman en el papel de Optimus Primal, un Transformer que se convierte en una Guerrilla en lugar de un coche. Antes de ver la nueva película, conviene ponerse al día con las anteriores películas de Transformers. Es importante tener en cuenta que no están en orden cronológico. La película más reciente de la serie, Bumblebee de 2018, es en realidad la primera película cronológicamente.

Hemos ordenado las películas de Transformers en el orden de los eventos que suceden - en lugar de la fecha de lanzamiento. Pero si quieres ver las películas por el momento en que llegaron a los cines, también lo hemos incluido.

Cómo ver las películas de Transformers en orden cronológico

PUEDE HABER SPOILERS A CONTINUACIÓN. Ve al final de esta guía para ver la versión resumida y sin spoilers.

Bumblebee (2018)

Director: Travis Knight

Travis Knight Guión: Christina Hodson

Christina Hodson Protagonistas: Hailey Steinfeld, John Cena

Hailey Steinfeld, John Cena Basada en: Transformers de Hasbro

Transformers de Hasbro Compañía productora: Allspark Pictures

Allspark Pictures Distribuidora: Paramount Pictures

Paramount Pictures Duración: 114 minutos

114 minutos Taquilla: 468 millones de dólares

468 millones de dólares Dónde se puede ver: Amazon Prime Video

La última película de Transformers es la primera que deberías ver de la serie, ya que explica la llegada de los Transformers a la Tierra y, más concretamente, sirve como historia de origen para Bumblebee. Esta es la única película de la serie de Transformers que no ha sido dirigida por Michael Bay, aunque sí ha actuado como productor.

Ambientada en 1987, Bumblebee está protagonizada por Hailee Steinfeld en el papel de Charlie, una adolescente que se enfrenta a la muerte de su padre. Ella descubre un Volkswagen Beetle amarillo en un desguace y pronto se entera de que el viejo coche es en realidad un Transformer amarillo dañado llamado Bumblebee (Dylan Brien).

Transformers (2007)

Director: Michael Bay

Michael Bay Guión: Roberto Orci, Alex Kurtzman

Roberto Orci, Alex Kurtzman Protagonistas: Shia LaBeouf, Megan Fox

Shia LaBeouf, Megan Fox Basada en: Transformers de Hasbro

Compañía productora: DreamWorks Pictures, Hasbro

DreamWorks Pictures, Hasbro Distribuidora: Paramount Pictures

Duración: 143 minutos

Taquilla: 709 millones de dólares

millones de dólares Dónde se puede ver en streaming: Amazon Prime Video

Transformers es la primera película que se estrena de la serie, pero está ambientada en la actualidad (2007) y protagonizada por Shia Lebouf como Sam Witwicky. Es un adolescente que busca su primer coche. Por suerte para él, un viejo Camaro que compra es un Transformer conocido como Bumblebee, y éste ayuda a Sam a conseguir la chica que siempre ha querido. Se trata de Mikaela Banes, interpretada por Megan Fox.

Los tres se ven atrapados en una guerra por un objeto conocido como la Chispa Suprema. Los Autobots, liderados por Optimus Prime, quieren la Chispa Suprema para reconstruir su planeta natal, Cybertron. Por su parte, los Decepticons son los enemigos acérrimos de los Autobots y quieren utilizar la Chispa Suprema para crear un nuevo ejército de transformers a partir de las máquinas de la Tierra para derrotar a los Autobots.

La primera película de Transformers fue dirigida por Michael Bay. Él dirigiría las siguientes cuatro películas de Transformers. Otra nota interesante: Peter Cullen, que puso la voz a Optimus Prime en la serie animada de Transformers, volvió a poner la voz a Optimus Prime en las películas de acción real.

Transformers: La venganza de los caídos (2009)

Director: Michael Bay

Michael Bay Guión: Ehren Kruger, Roberto Orci

Ehren Kruger, Roberto Orci Protagonistas: Shia LaBeouf, Megan Fox

Shia LaBeouf, Megan Fox Basada en: Transformers de Hasbro

Transformers de Hasbro Compañía productora: DreamWorks Pictures, Hasbro

DreamWorks Pictures, Hasbro Distribuidora: Paramount Pictures

Paramount Pictures Duración: 149 minutos

149 minutos Taquilla : 836 millones de dólares

836 millones de dólares Dónde se puede ver: Amazon Prime Video

Shia Lebouf y Megan Fox retomaron sus papeles y volvieron a protagonizar una secuela de Transformers dirigida por Michael Bay. Tiene lugar dos años después de la original. Sam ha estado teniendo visiones desde que sostuvo un fragmento de la Chispa Suprema en la última película. Mientras tanto, el Decepticon original -el Caído- cree que Sams podría abrir el camino para encontrar una nueva fuente de energía.

Transformers: Dark of the Moon (2011)

Director: Michael Bay

Michael Bay Guión: Ehren Kruger

Ehren Kruger Protagonistas: Shia LaBeouf, Josh Duhamel

Shia LaBeouf, Josh Duhamel Basada en: Transformers de Hasbro

Transformers de Hasbro Productora: Hasbro

Hasbro Distribuidora: Paramount Pictures

Paramount Pictures Duración : 154 minutos

154 minutos Taquilla: 1.100 millones de dólares

1.100 millones de dólares Dónde se puede ver en streaming: Amazon Prime Video

Dark of the Moon tiene lugar cuatro años después de que los Autobots derroten a los Caídos. En ella, Sam Witwicky ya no trabaja con los Autobots y lucha por encontrar trabajo, mientras que Optimus y el resto de la banda colaboran con el gobierno estadounidense para detener los ataques Decepticon.

Pero cuando los Autobots se enteran de la existencia de una nave de Cybertron que se estrelló en la luna a principios de los años sesenta, es Sam quien debe alertarles de la verdad (sobre todo, antes de que los Decepticons puedan lanzar un asalto devastador contra la Tierra).

Transformers: Age of Extinction (2014)

Director: Michael Bay

Michael Bay Guión: Ehren Kruger

Ehren Kruger Protagonistas: Mark Wahlberg, Stanley Tucci

Mark Wahlberg, Stanley Tucci Basada en: Transformers de Hasbro

Transformers de Hasbro Productora: Hasbro

Hasbro Distribuidora: Paramount Pictures

Paramount Pictures Duración : 165 minutos

165 minutos Taquilla: 1.100 millones de dólares

1.100 millones de dólares Dónde se puede ver en streaming: Amazon Prime Video

La era de la extinción comienza con los Transformers viviendo como forajidos, tras los acontecimientos de La oscuridad de la luna. Optimus Prime está extremadamente dañado y vive en Ciudad de México, donde es descubierto por Cade Yeager (Mark Wahlberg) y su hija Tessa (Nicola Peltz).

Cuando Cade y su hija casi son asesinados por ayudar a Optimus, no tienen más remedio que ayudar a los Autobots a desentrañar un misterio que se remonta a la extinción de los dinosaurios.

Transformers: El último caballero (2017)

Director: Michael Bay

Michael Bay Guión: Art Marcum

Art Marcum Protagonistas: Mark Wahlberg, Josh Duhamel

Basada en: Transformers de Hasbro

Producción: Paramount Pictures, Hasbro

Paramount Pictures, Hasbro Distribuidora: Paramount Pictures

Duración: 149 minutos

Taquilla : 605 millones de dólares

millones de dólares Dónde se puede ver en streaming: Amazon Prime Video

Dado que en las películas anteriores se tocó el tema de la relación de los Transformers con las pirámides, el aterrizaje en la luna y la extinción de los dinosaurios, te preguntarás hacia dónde va esta próxima película. Pues bien, lo siguiente es Stonehenge y la corte del Rey Arturo.

El gobierno de los EE.UU. persigue a los Autobots, llegando incluso a tener un grupo especial para darles caza. Cade Yeager esconde a muchos de ellos en su chatarrería. Pronto descubre que, en un pasado lejano, un grupo de Transformers entregó a Merlín un bastón para ayudar al Rey Arturo. Ese bastón puede drenar la energía de la Tierra a través de Stonehenge. Ahora, Cade tiene que trabajar con los Autobots restantes para localizar ese bastón antes de que lo haga el gobierno o Megatron.

Qu lugar ocupa la nueva pelcula de Transformers en este orden?

Se rumorea que la próxima película estará ambientada en los años 90, así que vuelve a consultar aquí después de su estreno para ver cómo encaja con el resto de las películas.

Transformers: Rise of the Beasts (2023)

Director: Steven Caple Jr

Steven Caple Jr Guión: Joby Harold

Joby Harold Protagonistas: Anthony Ramos, Dominique Fishback, Ron Perlman

Anthony Ramos, Dominique Fishback, Ron Perlman Basada en: Transformers de Hasbro

Transformers de Hasbro Producción: Paramount Pictures

Paramount Pictures Distribuidora: Paramount Pictures

Paramount Pictures Dónde se puede ver: Estreno previsto en 2023

La próxima película del universo Transformers se estrenará el año que viene, y los fans de la serie Beast Wars: Transformers de finales de los 90 deberían estar entusiasmados. Y es que se espera que la película incluya a los Transformers que se convierten en animales en lugar de en coches y aviones.

Dicho esto, está previsto que Optimus Prime y Megatron regresen a la película. Ron Perlman se unirá al reparto como Optimus Primal, el líder de los Maximals que se convierte en gorila.

Anthony Ramos y Dominique Fishback también están programados para protagonizar la próxima película. Steven Caple Jr. se encargará de la dirección.

Versin sin spoilers: Las pelculas de Transformers en orden

Películas de Transformers en orden cronológico

Bien, esta es la versión resumida de la guía anterior. Está libre de spoilers.

Bumblebee (2018)

Transformers (2007)

Transformers: La venganza de los caídos (2009)

Transformers: Dark of the Moon (2011)

Transformers: La era de la extinción (2014)

Transformers: El último caballero (2017)

Todavía no está disponible:

Transformers: El ascenso de las bestias (2023)

Películas de Transformers ordenadas por fecha de estreno en cines

Y aquí tienes un listado de un vistazo de todas las películas ordenadas por fecha de estreno en cines.

Transformers (2007)

Transformers: La venganza de los caídos (2009)

Transformers: Dark of the Moon (2011)

Transformers: La era de la extinción (2014)

Transformers: El último caballero (2017)

Bumblebee (2018)

Todavía no está disponible:

Transformers: Rise of the Beasts (2023)

