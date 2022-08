Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Imagínate que pudieras conseguir canales de televisión en streaming gratis, pero sin tener que descargar una aplicación ni contratar un nuevo servicio. Pues bien, si tienes un dispositivo Google TV, estás de suerte.

9to5Google ha examinado la última versión de la aplicación de lanzamiento de Android TV y ha descubierto que su código contiene menciones a que la plataforma de streaming de Google TV (antes llamada Android TV) ganará canales gratuitos con publicidad y canales de televisión en directo. Según el texto, se desplegará un conjunto inicial de 50 canales. No será necesario descargar una aplicación separada para acceder a estos canales, que se describen como "Canales de Google TV" dentro de la aplicación del lanzador.

Según la descripción de la aplicación, debería haber una variedad de "noticias, deportes, películas y programas". La filtración incluso incluye un gráfico que muestra 30 de los próximos canales. Esos canales son los siguientes

ABC News Live

America's Test Kitchen

American Classics

The Asylum

Battery Pop

Noticias CBC

ChiveTV

Deal or No Deal

Divorce Court

Dry Bar Comedy

FailArmy

Películas gratis de Filmrise

Películas Hallmark y más

¡Es la hora del espectáculo en el Apolo!

¡Kevin Hart's LOL! Red

Love Nature

Maverick Black Cinema

MooviMex

Nature Vision

NBC News Now

Newsmax TV

Nosey

El Colectivo de Mascotas

Power Nation

Reelz

Teletubbies

Hoy todo el día

Toon Goggles

USA Today

World Poker TourWu Tang Collection TV

Xumo Crime TV

Películas Xumo

Xumo Westerns

Estos "canales de Google TV" contienen la línea habitual de canales gratuitos transmitidos por Internet, como ABC News Live, NBC News Now y USA Today. Pero también hay algunos canales aleatorios, como Divorce Court y Deal or no Deal. Personalmente, uno de los canales más interesantes es Hallmark Movies. Será divertido en estas fiestas si Hallmark carga el canal con todos sus nuevos y cursis especiales de Navidad.

Oye, la televisión gratis es la televisión gratis. Google ha conseguido llegar a acuerdos con bastantes canales y marcas conocidas. Pero tengamos en cuenta que la plataforma TV Plus de Samsung tiene más de 200 canales gratuitos y la plataforma Channels de LG tiene más de 175. Además, muchos de los nuevos canales de Google TV ya están disponibles en plataformas de televisión en streaming gratuitas o baratas de la competencia, como Pluto TV, Philo y Sling TV.

Escrito por Maggie Tillman.