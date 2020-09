Se filtró el precio de Sabrina Chromecast Ultra 2 de Google

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La próxima generación de la línea Chromecast de dispositivos de transmisión de TV de Google es uno de esos lanzamientos que no sorprenderán tanto cuando finalmente se anuncie (piense en el Pixel 4A de Google para una presentación igualmente nada sorprendente).

Sabrina , el nuevo dongle de transmisión, seguramente está en camino, pero una nueva oleada de filtraciones nos ha brindado una nueva e importante línea de información: su precio. Como es común cuando los minoristas obtienen stock de tecnología, o incluso obtienen los detalles de nuevos dispositivos con anticipación, las entradas aparecen en la base de datos de sus dispositivos.

Así es como el equipo de 9to5Google se apoderó de lo que aparentemente es una lista del sistema de precios de Home Depot, con un precio de $ 49.99 adjunto a algunos colores diferentes del transmisor Sabrina.

Es un precio que colocaría al nuevo Chromecast al mismo precio que un Amazon Fire TV Stick o Roku Streaming Stick +, y reduciría significativamente el precio del primer Chromecast Ultra.

Los listados también parecen confirmar que "Sabrina" será de hecho una parte completa del nombre del dispositivo, en lugar de solo un nombre en clave interno.

Después de que se descubrió el precio de Home Depot, DroidLife encontró una lista similar en el sitio web de Walmart, con un precio $ 10 más alto, seguido de AndroidPolice que encontró el mismo precio listado internamente en Target.

Eso significa que no está claro si el transmisor costará $ 50 o $ 60, aunque la diferencia no es enorme. De cualquier manera, sugiere que el dispositivo no está muy lejos en esta etapa, por lo que esperamos un anuncio y un lanzamiento muy pronto. Sin embargo, en esta era de aplazamientos y retrasos, ¡no confíe en que será inmediato!

Escrito por Max Freeman-Mills.