Consejos y trucos de Google Chromecast: cómo usar y configurar Chromecast

(Pocket-lint) - Probablemente estés leyendo esto porque tienes un Chromecast pero no sabes qué hacer con él más allá de transmitir videos de YouTube o Netflix desde tu dispositivo a un televisor. Bueno, Pocket-lint está aquí para ayudar.

Puede usar Chromecast para encender mágicamente su televisor, transmitir videos almacenados localmente a su televisor, duplicar sitios web y más. Si desea obtener más información sobre estas funciones, hemos detallado varios consejos que mejorarán de inmediato su experiencia de transmisión de Chromecast.

Por supuesto, el último Chromecast ofrece la experiencia completa de Google TV, junto con un control remoto, lo que significa un fácil acceso a todos sus programas favoritos, pero hará mucho más que eso.

Puede encender simultáneamente su televisor y Chromecast e incluso cambiar a la entrada HDMI correcta sin tocar el control remoto de su televisor. Esto es posible porque Chromecast admite una tecnología común llamada HDMI-CEC. Aunque la mayoría de los HDTV ofrecen HDMI-CEC, es posible que deba habilitar la función en la configuración del televisor.

Una vez que CEC esté habilitado en su televisor, podrá transmitir cualquier cosa desde su computadora y dispositivo móvil. Su televisor se encenderá automáticamente, luego cambiará a la entrada HDMI correcta para Chromecast y comenzará a transmitir su contenido.

Magia, ¿verdad?

Puede usar aplicaciones como RealCloud Player, Plex, Beamer o Videostream para transmitir videos guardados en su computadora a su televisor. También puedes usar un atajo de teclado. Primero, descargue la última versión del navegador Chrome. Luego, abra el navegador y simplemente presione Control + O (Chromebook y Windows) o Comando + O (Mac).

Use la ventana emergente para seleccionar su video. Tenga en cuenta que puede seleccionar archivos de su unidad local, unidad externa conectada e incluso ubicaciones de red. Después de elegir su archivo, debería cargarse en su navegador. Querrá ir al ícono de Cast en la barra del navegador y seleccionar su Chromecast para comenzar a transmitir instantáneamente.

Ya hemos discutido cómo puede transmitir videos locales almacenados en su computadora, pero este consejo es ligeramente diferente: puede enviar fotos, música y videos almacenados en su dispositivo móvil a su televisor. La transmisión es compatible con muchas aplicaciones de Android, incluida Google Photos, que le permitirá enviar fotos y videos directamente a su Chromecast.

También puede reflejar su teléfono o tableta Android en el televisor, lo que significa que puede transmitir lo que esté en la pantalla de su móvil a la pantalla grande, como aplicaciones, o simplemente para hacer una demostración. En muchos dispositivos Android, la opción de transmitir estará en el panel de Configuración rápida en la parte superior de la pantalla, simplemente deslícese hacia abajo, toque el ícono de transmisión y listo.

Este debería ser bien conocido entre los usuarios de Chromecast, pero aún vale la pena mencionarlo a todos los novatos que leen: puede transmitir lo que esté mirando en el navegador Chrome a su televisor. Primero debe descargar la última versión del navegador Chrome y luego hacer clic en el menú desplegable en la parte superior derecha con los tres puntos verticales antes de seleccionar Transmitir de la lista de opciones.

Aparecerá un pequeño menú, con un cuadro de Fuentes en la esquina inferior izquierda. Haga clic en la flecha para revelar las opciones para transmitir la pestaña de su navegador, su pantalla completa o elegir un archivo de su computadora. La opción de pestaña obviamente solo reflejará lo que está visible en la pestaña de su navegador, mientras que la opción de pantalla completa reflejará toda la pantalla de su computadora. Una vez que haya hecho su elección, haga clic en el nombre de su dispositivo Chromecast para comenzar a duplicar.

Esta es una característica muy útil para presentaciones.

Es divertido transmitir contenido desde tu computadora. Pero debe mantener el video y diferentes cosas en modo de pantalla completa dentro del navegador Chrome en todo momento para que se muestre en pantalla completa en su televisor. Eso no es tan divertido, porque hace que jugar con su computadora mientras mira televisión sea imposible.

Afortunadamente, existe una solución. Al enviar contenido desde su navegador Chrome, presione Alt + Tab para cambiar de tarea. Esto seguirá transmitiendo su contenido en pantalla completa ... pero en segundo plano, lo que le permitirá usar su computadora libremente.

Esta es una tontería que no mejora tu experiencia de transmisión, pero te hace sentir más genial. Puedes usar Emoji y símbolos de caracteres para cambiar tu nombre de Chromecast a algo más imaginativo. Simplemente abra la aplicación Google Home y desplácese hacia abajo hasta su dispositivo Chromecast.

Toque el engranaje de configuración en la esquina superior derecha, luego seleccione Nombre. Toque el cuadro de nombre y podrá ingresar el nuevo nombre. Escriba lo que desee y, cuando haya terminado, toque "Aceptar".

Puede agregar emoji simplemente copiándolos y pegándolos en el campo del nombre del dispositivo.

Facebook Live ofrece soporte para la tecnología Cast de Google. Eso significa que puede enviar una transmisión de Facebook Live a un televisor. Solo asegúrese de que su dispositivo móvil y el televisor con Chromecast estén en la misma red Wi-Fi.

Luego, simplemente abra una transmisión de Facebook Live y presione el ícono de Cast que aparece en la pantalla. Es como transmitir cualquier otro contenido desde su teléfono, como un video de YouTube, solo que es una transmisión en vivo de Facebook.

Con un poco de conocimiento, puede convertir sus altavoces Google Home o Nest en un controlador activado por voz.

Los parlantes activados por voz de Google reconocerán cuando les pida que reproduzcan programas de Netflix o Disney + y, con la configuración adecuada, puede controlar su televisor con su voz. Podrá pedirle a su asistente que omita episodios, pause y reanude la reproducción, active los subtítulos e incluso rebobine lo que está viendo.

Para comenzar, necesitará uno de los dispositivos Nest y la última versión de la aplicación Google Home. También necesitará un dispositivo Chromecast conectado a su televisor. Luego, necesitará una cuenta de Netflix / Disney para vincularse a su Google Home. En la aplicación Inicio, vaya al ícono "+" en la esquina superior izquierda> Videos. Desde allí, vincule su cuenta de Netflix / Disney a su cuenta de Google.

Tenga en cuenta que también puede hacer todo esto con videos de YouTube. Todo lo que tiene que hacer es iniciar sesión en su cuenta de YouTube a través de la aplicación Google Home. Una vez que esté todo listo, puede comenzar a controlar Netflix o YouTube usando su Google Home. Puedes decir cosas como "OK Google, reproduce House of Cards de Netflix en mi TV" o "OK Google, pausa Stranger Things en mi TV" o "Reproduce videos de John Oliver de YouTube en mi TV".

Chromecast requiere una conexión Wi-Fi sólida. Google tiene un adaptador Ethernet para Chromecast Ultra o Chromecast con Google TV, que podría valer la pena considerar si tiene una señal Wi-Fi débil. El adaptador se parece al cable de alimentación de Chromecast, pero el extremo del enchufe tiene un pequeño puerto Ethernet para conectar un cable Ethernet. Puede encontrarlo en Google Store.

Solo asegúrese de que el cable Ethernet también esté conectado a su módem y luego conecte el extremo USB del adaptador al Chromecast y conecte el Chromecast al puerto HDMI de su televisor.

Puede usar sus propias fotos, o puede elegir entre las imágenes de selección de Google, para cambiar el fondo de su Chromecast. En la aplicación Google Home, seleccione el Chromecast que desea personalizar y toque el menú de configuración en la esquina superior derecha. Desde allí, seleccione Modo ambiente. Puede elegir álbumes de Google Photos, álbumes de Facebook o Flickr.

Puede permitir que los invitados usen Chromecast sin darles acceso a su Wi-Fi. Simplemente cambie su Chromecast al modo de invitado en la configuración del dispositivo, y cualquier persona con la aplicación compatible con Cast puede transmitir una vez que la opción aparezca en su dispositivo (si están a menos de 25 pies del Chromecast).

Es posible que nunca necesite usar este consejo, pero es útil saberlo: en caso de que su Chromecast desarrolle un problema en el que no funcione o no funcione correctamente, puede revertir el dispositivo a la configuración de fábrica .

Simplemente acceda al menú Configuración en la aplicación Chromecast en su PC, Mac o dispositivo móvil, y luego abra el menú desplegable en la parte superior derecha y seleccione Restablecimiento de fábrica. Simple. También puede restaurar la configuración de fábrica manteniendo presionado el botón de Chromecast durante 25 segundos.

