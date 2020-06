¿Qué es Google Chromecast y por qué debería importarle?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Google Chromecast es un dispositivo y sistema que puedes usar para enviar cosas de un dispositivo a otro.

Es fácil de entender, configurar y usar. Con él, puede enviar un video de YouTube en su teléfono a un televisor, o puede enviar un sitio web en su computadora a su televisor. Y esas son solo dos de las posibilidades.

Para ayudarlo a aprender qué es Google Chromecast, cómo funciona y qué puede hacer con él, le explicamos todo lo que necesita saber sobre el dongle HDMI asequible.

Chromecast es un dispositivo de seguridad para su televisor, que se conecta al puerto HDMI del televisor para agregar funciones inteligentes a su televisor, como la transmisión de Netflix, por ejemplo. El Chromecast se conecta a su red doméstica y luego se puede controlar con su teléfono inteligente. Esto le permitirá abrir una aplicación de entretenimiento en su teléfono y, a través de Chromecast, reproducir contenido en su televisor.

Es importante que utilice el protocolo Google Cast para obtener ese contenido en su televisor, por lo que debe contar con el soporte de la fuente que está utilizando: servicios como Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Chrome (el navegador), Android y muchos otros. soporte soporte Google Cast.

Google lanzó el primer Chromecast en 2013, lo actualizó en 2015 con el Chromecast 2, y luego nuevamente 2018 con el Chromecast de tercera generación. Si bien todos admiten contenido Full HD, estos modelos de Chromecast se han vuelto progresivamente más rápidos, con Wi-Fi más fuerte para mantener mejor una conexión.

En 2016, Google presentó el Chromecast Ultra , que funciona de manera idéntica a sus predecesores, pero ofrece la capacidad de transmitir transmisiones 4K. Chromecast Ultra también admite conectividad Ethernet y Wi-Fi, para garantizar que tengas una conexión lo suficientemente buena para esas transmisiones más exigentes. Chromecast Ultra todavía se usa, ya que es el dispositivo para llevar Google Stadia a su televisor .

Hay rumores de que Google lanzará un nuevo dispositivo Chromecast que es ligeramente diferente. Denominado "Sabrina", también se llama Chromecast Ultra 2, ya que es compatible con los estándares 4K HDR que hace el Ultra original.

Google también ofreció el Chromecast Audio . A diferencia de los otros tres Chromecasts, no admite video, sino que el audio le permite "transmitir" de forma inalámbrica a los altavoces y se conecta a través de una conexión de 3.5 mm, aunque esta versión no está ampliamente disponible, principalmente porque la transmisión de audio es ampliamente compatible con los altavoces inteligentes .

Lo importante a tener en cuenta sobre la transmisión es que no se trata de enviar el contenido de su teléfono a la llave de Chromecast. En la gran mayoría de los casos, todo lo que está haciendo es usar su teléfono para decirle al dispositivo Chromecast qué contenido reproducir al señalarlo en la fuente. Chromecast luego usa su propia conexión para recuperar esa transmisión en la mejor calidad posible.

Eso significa que si conecta un Chromecast Ultra a un televisor 4K, por ejemplo, reproducirá contenido 4K que no puede ver en su teléfono.

Sin embargo, si está duplicando su teléfono en el televisor o viendo un sitio web, lo está enviando directamente desde su teléfono o computadora directamente a Chromecast y ambos deben permanecer conectados. Este es el caso si está cargando la pantalla de su dispositivo Android, una pestaña de Chrome o el escritorio de su Chromebook.

Para que Chromecast funcione, debe enchufarlo a una entrada HDMI en un televisor / pantalla, así como conectarlo a una fuente de alimentación. En Chromecast, esto podría ser una toma USB en la parte posterior de su televisor. Para Chromecast Ultra tiene que ser un enchufe de pared, o no hay suficiente energía para que funcione.

También necesita un dispositivo Android o iOS compatible con la última versión de la aplicación, ahora llamada Google Home, instalada, o necesita una computadora con Windows, Mac o Chromebook compatible con la última versión del navegador Chrome instalada. La aplicación Google Home es la misma aplicación que usa para controlar otro hardware de Google, como Nest Hub, y para configurar la función de hogar inteligente para controlar a través de su teléfono.

Es importante que su Chromecast y dispositivo o computadora estén conectados a la misma red Wi-Fi. De lo contrario, no puede transmitir a su televisor.

Configurar Chromecast es realmente simple. El proceso implica conectar su Chromecast en el puerto HDMI de su televisor y una fuente de alimentación (ya sea a través de USB en su televisor o una toma de corriente), luego instalar la aplicación móvil Google Home en su dispositivo móvil para comenzar el proceso de configuración y seguir la configuración de la aplicación instrucciones.

La aplicación buscará automáticamente su Chromecast y le pedirá que lo conecte a la misma red Wi-Fi conectada a su dispositivo móvil.

También puedes configurar Chromecast para que funcione con tu computadora. Simplemente instale el navegador Chrome en la computadora y luego navegue a chromecast.com/setup desde el navegador para configurar Chromecast (o puede instalar rápidamente la extensión Google Cast).

Con Chromecast, puede transmitir películas, programas de televisión y fotos desde aplicaciones habilitadas para Cast en teléfonos inteligentes y tabletas con Android, iPhones y iPads. También puede transmitir sitios completos o pestañas desde el navegador Chrome en computadoras con Windows, Mac y Chromebooks. Para administrar su Chromecast, use la aplicación Google Home o la extensión del navegador Google Cast.

Es importante destacar que no hay interfaz de usuario ni control remoto: todo el control proviene de su teléfono o computadora.

También puede transmitir su pantalla de Android a su televisor, o desde aplicaciones particulares en su teléfono, a su Chromecast, para compartir música o fotos, por ejemplo.

Todo lo que tiene que hacer, una vez que configure Chromecast, es tocar el botón Transmitir desde una aplicación habilitada para transmitir como YouTube, y el contenido aparecerá instantáneamente en su gran televisor.

Desde el navegador Chrome en su computadora, también puede tocar el botón Transmitir en un reproductor de video como YouTube. También encontrará el botón Transmitir en su navegador Chrome.

Una vez que esté emitiendo, recuerde que todos los controles provienen de su teléfono; por lo tanto, si desea reproducir, pausar u omitir, lo hace en su teléfono.

Transmitir a su televisor es una forma sencilla de disfrutar sus aplicaciones móviles en una pantalla grande. Puede usar su dispositivo móvil o tableta como control remoto y controlar todo, desde la reproducción hasta el volumen.

Dentro de la aplicación Google Home, puede tocar Whats On para explorar el contenido de las aplicaciones habilitadas para Cast que ya ha instalado. También puede tocar Obtener aplicaciones para buscar aplicaciones habilitadas para Cast que aún no haya instalado.

Algunas de las grandes aplicaciones incluyen:

Netflix

Video de Amazon

Spotify

HBO ahora

Hulu

Angry Birds con amigos

Mira ESPN

Fotos de Google

Youtube

PBS Kids

Contracción nerviosa

Pandora

BBC iPlayer

y miles más

Hay muchas opciones de entretenimiento para transmitir, pero usar Chromecast para compartir sus fotos desde su teléfono es una opción realmente.

Algunos sitios web están habilitados para Cast. Actualmente, YouTube, Netflix, Google Play Movies, Google Play Music y más están habilitados para Cast, y Google dijo que está agregando nuevos todo el tiempo. Sabrá si un sitio web está habilitado para Cast cuando vea el botón Cast en el sitio web dentro del reproductor de video. Para los sitios que no están habilitados para Google Cast, puede usar la extensión Cast para ver el contenido en su televisor.

Chromecast es genial, pero puede sufrir algunos problemas. Aquí está el desglose principal:

Chromecast no aparece como una opción de transmisión: si no puede ver su Chromecast, intente reiniciarlo. Es probable que no esté conectado a la red y reiniciarlo hará que se vuelva a conectar a la red.

Chromecast no se conectará a su Wi-Fi: si su Chromecast no se conecta en absoluto, podría tener dificultades para encontrar una conexión. Lo mejor que puede hacer es acercar el Chromecast a su enrutador Wi-Fi, tal vez en un televisor diferente. Luego puede conectarlo y asegurarse de que el software esté actualizado, etc. Alternativamente, es posible que necesite un refuerzo de Wi-Fi.

Su teléfono no ofrece transmisión desde una aplicación compatible: debe iniciar el icono en la aplicación que desea transmitir (normalmente arriba a la derecha en la aplicación o el video) para iniciar la transmisión. Si no puede encontrarlo y está en una aplicación que admite la transmisión, como Netflix, es probable que su teléfono no esté conectado a la red o que Chromecast esté desconectado. Si su teléfono no detecta nada para transmitir, no ofrecerá ícono.

No puede controlar la transmisión una vez que ha comenzado: esto puede ser un problema: comienza a transmitir y luego, en algún momento durante el programa, su teléfono deja de ofrecerle control. Si estás viendo Netflix, por ejemplo, no puedes detener el elenco y se atravesará por algunos episodios más. Intente reiniciar su teléfono o intente buscar en otro dispositivo Android, lo que podría decir que algo se está transmitiendo. Si todo lo demás falla, es posible que deba apagar su Chromecast.

La calidad de Chromecast se ve mal: Chromecast reproduce automáticamente la calidad más alta que puede obtener de la transmisión. Si se ve bloqueado, probablemente sea porque su conexión de red no es excelente. También asegúrese de que la configuración HDMI en su televisor sea correcta para la calidad que está tratando de transmitir.