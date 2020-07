¿Qué es Freeview Play y cómo puedo obtenerlo?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Freeview Play es Freeview, pero no como lo sabes.

Al igual que YouView / BT TV, Freeview abarca el contenido en línea junto con la televisión lineal. Ahora también hay una aplicación Freeview Play que ofrece TV a pedido directamente dentro de su guía electrónica de programas, por lo que no tiene que buscar aplicaciones individuales para ponerse al día.

Para ayudarlo a comprender lo que ofrece Freeview Play y cuándo y dónde puede verlo, hemos preparado esta guía rápida y útil.

Los mejores televisores 4K Ultra HD para comprar hoy

Basic Freeview es la oferta de televisión digital gratuita para la gran mayoría de los televisores del Reino Unido y un número igualmente grande de decodificadores. Ofrece muchos canales de definición estándar, canales HD y Freeview + como estándar para la grabación de video personal.

Freeview Play agrega servicios conectados a la mezcla para que, dentro de la EPG, pueda desplazarse hacia atrás a través de los últimos siete días de programación y seleccionar programas para ver transmitidos por Internet que podría haberse perdido.

La tecnología es un estándar abierto, lo que significa que los fabricantes pueden personalizar la experiencia de la forma que deseen, siempre y cuando cumplan con los estándares acordados: la marca Freeview Play debe seguir siendo prominente, por ejemplo.

Freeview tiene alianzas con varios fabricantes de hardware, incluidos los que fabrican televisores y decodificadores. Los fabricantes incluyen Panasonic, LG, Philips, Sony, Toshiba, Manhattan e Hisense.

Puede ver una lista completa de dispositivos habilitados para Freeview Play publicados hasta ahora aquí

No hay costos asociados con Freeview Play más allá de lo que cuesta comprar el equipo. Por lo tanto, a diferencia de Sky o Virgin Media, no hay suscripciones, ya que todo es gratuito o gratuito para ponerse al día.

Freeview Play ofrece acceso integrado a los principales servicios de recuperación de TV del Reino Unido: BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, Demand 5 y la aplicación UK TV Play. UK TV te permite ponerte al día con los programas de Dave, Yesterday, Really y Drama. También hay contenido de actualización de los canales del Reino Unido de CBS, incluida CBS Reality.

Freeview Play ofrece 20,000 horas de contenido gratuito de TV para ponerse al día (sin incluir TV en vivo) según la organización que lo respalda, quien también dice que Amazon Prime ofrece un cierre de 22,600 horas y Now TV 12,600 horas.

Y eso se suma a la lista estándar de canales de Freeview: ahora hay 70 canales de TV, 15 canales de HD sin costo y más de 25 estaciones de radio disponibles en la plataforma.

Freeview Play no ofrece aplicaciones de transmisión separadas como Netflix o Amazon Prime Video. El contenido conectado en oferta se relaciona solo con los canales en la línea de TDT.

Sin embargo, tampoco hay nada que impida que los fabricantes incluyan servicios adicionales en sus propias plataformas inteligentes, lo que proporciona un grado de diferenciación entre aquellos que suministran el hardware.

Por ejemplo, Humax incluye Netflix en sus cajas de Freeview Play, mientras que los televisores que adopten Freeview Play ofrecerán muchos otros servicios de Smart TV fuera de la experiencia de Freeview Play. LG, por ejemplo, tiene la plataforma completa de TV inteligente webOS junto con las funciones Freeview Play.

Freeview Explore es un servicio que le brinda el mejor contenido diario de los canales a pedido disponibles en Freeview Play. Tiene su propia pestaña en el menú principal de Freeview Play y divide el contenido recomendado en 10 categorías.

Sin embargo, el contenido no se basa en sus hábitos de visualización, sino que está determinado por las propias emisoras, por lo que es más probable que encuentre contenido de nicho.

Freeview ahora tiene una aplicación móvil que le permite transmitir en vivo desde la BBC, ITV y Channel 4 y acceder a contenido a pedido desde BBC iPlayer, ITV Hub, All 4, My5 y UKTV Play. La aplicación no tiene suscripción, por lo que puede usarla incluso si no tiene un decodificador Freeview Play o un televisor.

Llegan nuevas funciones a la aplicación, incluida Planificar mi semana, que le permite seleccionar su propia lista de vigilancia personal, una sección vista recientemente y una búsqueda rápida de canales favoritos.

Para personas con discapacidad visual y auditiva. Freeview Play también lanzará una guía de TV accesible a finales de 2020 a través del canal 555. Incluirá texto a voz, aumento de pantalla y filtrado de contenido, además de una interfaz de usuario de alto contraste si es necesario.

¿Me gusto esto? Echa un vistazo a ¿Qué es HDR?