El portal de Facebook obtiene Netflix y Zoom

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Facebook ha agregado soporte para Netflix a su dispositivo Portal TV, con la aplicación de videollamadas Zoom previamente prometida ahora también disponible en Portal , Portal + y Portal Mini.

Se ha agregado Netflix para expandir la lista de servicios de transmisión de Portal TV , que ya incluye Amazon Prime Video y, en los EE. UU., Showtime y Sling TV. El último servicio está disponible en "todos los países donde se vende Portal": Australia, Canadá, Francia, Italia, Nueva Zelanda, España, Reino Unido y Estados Unidos.

También estará disponible un nuevo control remoto, con botones de un toque para Netflix, Prime Video y Facebook Watch. Se enviará con nuevas unidades de Portal TV y estará disponible por separado en las "próximas semanas".

Zoom on Portal había sido objeto de burlas en agosto, pero ahora está disponible. Puede mostrar hasta 25 personas en la pantalla a la vez y nuevamente está disponible dondequiera que se venda Portal.

Otras nuevas incorporaciones incluyen nuevas historias para Story Time Library, que incluyen Thank You, Omu !, A Kids Book About Belonging y Grandmas Purse.

Las versiones de realidad aumentada de algunos clásicos de Dr Suess llegarán este otoño, como Hop on Pop y ¡Hay un Wocket en mi bolsillo!

Portal está disponible ahora en varias formas: proporciona un servicio de videollamadas sencillo en dispositivos dedicados y a través de un complemento de TV.

Escrito por Rik Henderson.