Premios EE Pocket-lint 2022: Servicio de televisión en streaming del año

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Las plataformas de streaming de entretenimiento siguen creciendo, y ahora hay más opciones que nunca para transmitir los últimos y mejores contenidos directamente al televisor, al portátil o al smartphone.

Es una categoría muy disputada, con muchas opciones excelentes que compiten por el primer puesto.

Con los avances no sólo en la calidad de los contenidos exclusivos producidos para estos servicios, sino también las mejoras en la experiencia del usuario y la calidad de las transmisiones, hay mucho que considerar.

Pero, en nuestros premios anuales EE Pocket-Lint, sólo puede haber un campeón. Aquí están los resultados para 2022.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Servicio de streaming de TV del año: Disney+

squirrel_widget_187869

Disney+ no lleva tanto tiempo como algunos de los otros contendientes, pero en un espacio relativamente corto de tiempo, la plataforma se ha consolidado como una suscripción imprescindible para los fans de casi cualquier género. Esto es especialmente cierto para los amantes de Marvel, los fans de Star Wars y, por supuesto, los fanáticos de Disney.

Con algunos de los mejores programas originales, la mayoría de los cuales están disponibles en 4K con Dolby Vision y Dolby Atmos, Disney+ ofrece un contenido excelente con una fidelidad soberbia.

Ya sea que prefieras las aventuras espaciales de Star Wars Andor, la nostalgia cómica de Chip 'n' Dale Rescue Rangers o la rareza oscura de Marvel's Moon Knight, realmente hay algo para todos en Disney+.

Mención especial: Netflix

Hay una razón por la que Netflix es uno de los servicios de streaming más populares, y no es porque sea uno de los más antiguos, sino porque constantemente ofrece algunos de los mejores programas originales.

En 2022, vimos cómo Stranger Things seguía arrasando en todo el mundo, la impresionante conclusión de Ozark y, por fin, pudimos volver a ver la favorita de culto Muñeca Rusa , por nombrar solo algunos programas de una lista absolutamente repleta.

Además, este año Netflix ha lanzado su nueva capa con publicidad, que ofrece una opción más barata para ampliar su ya masiva audiencia.

Lo mejor del resto

Aunque Disney+ se ha llevado el primer puesto y Netflix ha quedado en segundo lugar, los demás nominados han aportado mucho en 2022. Amazon Prime Video siguió ofreciendo excelentes programas originales como El Señor de los Anillos: Los Anillos del Poder y The Boys. Apple TV+ nos trajo éxitos como Severance y Ted Lasso. BBC iPlayer nos trajo programación en 4K HDR sin necesidad de suscripción. Y por último, Now nos trajo Sky Originals y éxitos de HBO como House of the Dragon.

¿Qué son los premios Pocket-lint?

Los Premios Pocket-lint de EE tienen lugar anualmente para celebrar lo mejor de la tecnología de los 12 meses anteriores. Los productos deben ser revisados por el equipo de Pocket-lint para ser considerados para los premios, y el juicio se lleva a cabo hacia el final del año. A través de un proceso de selección y preselección, el panel de jueces expertos puntúa los dispositivos para dar lugar al ganador final y a un subcampeón con mención especial.

Los premios Pocket-lint se celebraron por decimonovena vez en 2022.

Escrito por Luke Baker. Edición por Britta O'Boyle.