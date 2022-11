Transmite el Especial de Vacaciones de Guardianes de la Galaxia en Disney+ ahora

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - No tenías a Kevin Bacon como el siguiente que esperabas que se uniera al Universo Cinematográfico Marvel, pero aquí estamos... y ha nacido un nuevo especial de Navidad.

Justo cuando pensabas que Wakanda Forever era el gran estreno de Marvel del año, nos llega un nuevo participante que lo hace saltar por los aires. Este corto (más o menos) dura menos de 50 minutos en Disney+, pero en él podemos ver a las estrellas de Guardianes de la Galaxia mientras intentan hacer la Navidad perfecta para Star-Lord. Y por alguna razón eso implica secuestrar a Kevin Bacon.

Quédate conmigo, hay una razón. Lo más probable es que haya una razón.

El foco principal de todo el asunto son dos personajes que todos amamos pero que nunca reciben el tiempo en pantalla que merecen. Obviamente, se trata de Drax y Mantis, que forman un dúo muy cómico. Hasta aquí llega la descripción del conjunto porque, francamente, discutirlo más se arriesgaría a arruinar lo que podría acabar siendo una tradición navideña para muchos.

Imagina un mundo en el que todos vemos cada Navidad National Lampoon's Christmas Vacation, Love Actually y Guardians of the Galaxy Holiday Special.

Apuesto a que no te lo esperabas, ¿verdad? Necesitarás una suscripción a Disney+ para verlo, por supuesto, pero con tanto material disponible para transmitir no puedes equivocarte.

