Disney+ es el nuevo hogar de Doctor Who en Estados Unidos y Europa

(Pocket-lint) - La BBC y Disney se asocian para las futuras series de Doctor Who, convirtiéndose Disney+ en el nuevo hogar de las próximas temporadas de la serie fuera del Reino Unido e Irlanda.

Esto incluye la próxima temporada, con Ncuti Gatwa como el Doctor, que estará disponible exclusivamente en Disney+ en Estados Unidos y Europa Central, y en la BBC -incluyendo iPlayer- en el Reino Unido e Irlanda.

El director de la serie, Russell T. Davies, espera que Disney+ ayude a la serie a llegar a una nueva generación de fans: "Me encanta esta serie, y esto es lo mejor de ambos mundos: con la visión y la alegría de la BBC y Disney+ juntos podemos lanzar la TARDIS por todo el planeta", dijo.

Doctor Who volverá en noviembre de 2023 con una serie de tres episodios especiales protagonizados por David Tennant como el Decimocuarto Doctor. Volverá al papel que interpretó de 2005 a 2010 (cuando era el Décimo Doctor) como parte de las celebraciones del 60º aniversario de la serie.

Luego se regenerará en el Decimoquinto Doctor, Gatwa, en la temporada festiva posterior.

Los que quieran ver cómo Jodie Whittaker se convirtió en Tennant tienen que ver el episodio especial The Power of the Doctor, recientemente proyectado.

Escrito por Rik Henderson.