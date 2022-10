Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Después de que Disney+ haya confirmado que lanzará un nivel con publicidad en Estados Unidos, un nuevo informe indica que ese nivel también perderá características.

Esa nueva capa de Disney+ hará que la gente vea anuncios a cambio de un descuento de 3 dólares al mes: pagarán 7,99 dólares al mes en lugar de los 10,99 dólares habituales. Pero aunque muchos estén dispuestos a ver anuncios para ahorrar algo de dinero, es posible que también tengan que conformarse con menos funciones. Sobre todo las funciones que les permiten ver contenidos con amigos y familiares que no están en la misma habitación.

Según el código descubierto por el ingeniero Steve Moser, es probable que el nivel Disney+ con publicidad no sea compatible con GroupWatch ni con SharePlay de Apple, dos funciones que permiten ver el mismo contenido de forma simultánea aunque se esté en lugares diferentes. Si bien es posible que algunas personas no utilicen nunca estas funciones, esto podría ser un golpe para aquellos que hacen un uso intensivo de GroupWatch o SharePlay.

Disney+ Basic (nivel con publicidad): " Groupwatch y Shareplay no están disponibles para las cuentas del nivel de anuncios" pic.twitter.com/KuTeJiCEtn- Steve Moser (@SteveMoser) 24 de octubre de 2022

No está claro de inmediato por qué se ha tomado esta decisión, aunque es posible que sea una limitación técnica relacionada con la forma en que Disney+ trataría los diferentes anuncios que verían dos espectadores distantes.

Sea cual sea el motivo, Disney+ no es el único que está reteniendo funciones para su nivel más barato: Netflix confirmó recientemente que quienes elijan su propio nivel con publicidad no podrán descargar contenidos para verlos sin conexión. Al menos no en el momento del lanzamiento.

