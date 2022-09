Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Secret Cinema lleva ya un tiempo llegando a lugares de interés: desde sus humildes orígenes, la lista de franquicias con las que el titán de los eventos inmersivos ha trabajado ahora no hace más que mejorar.

Tras haber conquistado el universo de Star Wars y haber atado cabos con Netflix a través de Stranger Things, su último espectáculo en Londres trae a Marvel al redil. Nos dirigimos a Guardians of the Galaxy: The Live Immersive Experience (su título completo, lleno de palabras) para hacernos una idea de cómo ha quedado esa asociación.

Un mundo completamente nuevo

Para los nuevos en el concepto, el cine secreto ofrece la posibilidad de sumergirse en una recreación de alguna parte de un mundo ficticio. En el pasado, eso significaba pasear por el Mos Eisley de La Guerra de las Galaxias, o por Los Ángeles de Blade Runner, viendo los lugares de interés e interactuando con un elenco de actores caracterizados.

En este caso, se pueden explorar un par de lugares conocidos por los fans de Guardianes de la Galaxia, todos ellos situados en un espacio industrial cerca de Wembley.

Todo está en el interior, pero eso no ha impedido al equipo de Secret Cinema crear unas impresionantes vistas de otro mundo, desde la nieve espacial de Contraxia hasta la resplandeciente ciudad subterránea de Nowhere.

Hay divertidos carteles por todas partes y un montón de rincones y grietas para explorar si eres lo suficientemente dedicado como para olfatear todas las posibles pistas de la historia.

Dicho esto, no podemos decir que el mundo esté a la altura del trabajo de Secret Cinema en Star Wars o Blade Runner, por ejemplo, y eso podría deberse a que, a pesar de su popularidad, el mundo cinematográfico que ocupan los Guardianes es un trozo menos vívido en comparación.

Sin embargo, a pesar de esta advertencia, el espectador encontrará un lugar realmente atractivo en el que estar durante un par de horas, a lo que contribuye el siempre entusiasta reparto de actores.

Storyville

Secret Cinema se ha dado cuenta de que la mejor manera de involucrar a toda una audiencia en la historia de su mundo es darles una causa central a la que unirse.

En esta ocasión, se trata de la idea de que los clanes de piratas Ravager, de los que forman parte los asistentes, deben unirse contra el nefasto Colector. Este esquema de "nosotros contra el sistema" no es muy nuevo a estas alturas, pero funciona, así que ¿por qué arreglarlo?

Como siempre, esto significa que la orden de la noche es charlar con cualquier persona con un disfraz lo suficientemente bueno como para que probablemente sea un actor, para saber qué está pasando y en qué acción puedes participar.

En el transcurso de un par de horas, nuestro grupo ayudó a rescatar y pasar de contrabando a una víctima de secuestro, negoció un trato por un valioso contrabando, descubrió un mensaje secreto del propio Rocket, y aún así encontró tiempo para disfrutar de un tiempo de inactividad lejos de las presiones de la historia principal.

Las mejores experiencias de Secret Cinema te dejan preguntándote qué había en esa habitación con cortinas a la que no entraste, o en ese tramo de escaleras que no lograste subir, y Guardianes de la Galaxia tiene esa sensación de "me gustaría hacer esto de nuevo para ver qué sería diferente". Para eso venimos al cine, gente.

Dicho esto, la historia en sí no es exactamente de la calidad de un Pulitzer, y las cosas estaban un poco confusas cuando se trataba de participar en los principales momentos de la historia. Aunque estos están bien coreografiados, se vuelven un poco caóticos cuando todo el mundo está presionado tratando de ver, algo que es difícil de evitar.

Las cosas llegan a su punto álgido con una pieza mayor que involucra a los Guardianes haciendo cosas de Guardianes, aunque en ese sentido nos decepcionó un poco ver que Rocket y Groot fueran dejados de lado - encontrar una manera de hacer a sus personajes usando efectos prácticos habría sido algo muy bueno.

Sin embargo, la puesta en escena sigue siendo emocionante, con detalles como el silbato de Yondu, Yaka Arrow, que brilla por su verosimilitud.

Ver o no ver

Después de su experimento con Stranger Things con experiencias más cortas que omiten la parte de "sentarse a ver una película" de su fórmula, Secret Cinema ha hecho que eso sea un extra opcional para Guardianes de la Galaxia.

Si pagas el precio completo, entrarás en una sala de proyección para ver la segunda película con unos sólidos efectos de iluminación inmersiva, pero también puedes optar por participar en la experiencia inmersiva y luego marcharte.

Creemos que eso sería un error, ya que poder sentarse y ver el mundo que has explorado con todo detalle es una forma estupenda de reforzar lo que has hecho durante el tiempo que has pasado en él, y también una buena forma de desconectar.

De nuevo, sin embargo, estamos un poco decepcionados por la falta de extras inmersivos, más allá de alguna iluminación chula. Parece que se acabaron los días en que los actores hacían mímica de los momentos clave o de las peleas, y aunque algunos podrían haber encontrado esos momentos ridículos, a nosotros nos encantaron.

Esto significa que la película se siente más separada de la experiencia, lo que podría ser parte del objetivo, pero es una suavización de un toque divertido y peculiar que las antiguas series ofrecían.

Aun así, la realidad es que, incluso cuando se amplía, sigue habiendo una alquimia única en juego cuando te comprometes adecuadamente a pasar una noche con Secret Cinema. Es como jugar a Dragones y Mazmorras con todo el decorado, el reparto y el equipo para facilitar tus hazañas, y eso es tan divertido como parece.

Escrito por Max Freeman-Mills.