(Pocket-lint) - Seguramente habrás visto la avalancha de anuncios de la D23 en Twitter. Era difícil perdérselos. Al fin y al cabo, Disney aprovechó su exposición semestral para presentar los tráilers de varios proyectos futuros de muchas de sus marcas y franquicias, como Marvel, Star Wars, Indiana Jones y Avatar. Si no has tenido tiempo de verlos todos, no te preocupes. Pocket-lint los ha recopilado todos, aquí, para que los disfrutes cuando tengas la oportunidad.

Oficialmente llamado D23 Expo 2022, se describe como el evento definitivo para los fans de Disney, ya que Disney lo utiliza para proporcionar actualizaciones sobre sus películas, espectáculos, juegos y parques temáticos. Celebrada en el Centro de Convenciones de Anaheim, la convención de este año comenzó el 9 de septiembre y terminó el 11 de septiembre. Fue la primera convención D23 de Disney desde 2019. Disney aprovechó la feria para celebrar su 100º aniversario (que técnicamente es el año que viene) y para lanzar varios trailers de películas y espectáculos.

Pocket-lint dividió los trailers de películas y espectáculos a continuación, por su estudio o división (como Marvel). Disney aún no ha publicado un par de tráilers que mostró a puerta cerrada, así que tenemos previsto actualizar esta guía más adelante cuando estén disponibles.

No. Hubo varios anuncios, así como otros trailers y adelantos revelados a puerta cerrada. De momento, Disney sólo ha publicado los trailers que hemos compartido arriba. Pero podría lanzar más en las próximas semanas y meses.

Un tráiler de la película sin título de Indiana Jones 5 se mostró en una presentación de la división de Disney 20th Century Studios en el festival en el Centro de Convenciones de Anaheim. Lamentablemente, aún no se ha hecho público.

El director James Cameron asistió a la D23 para hablar de Avatar: La forma del agua, y el público recibió unas gafas 3D para ver algunas imágenes nunca vistas de la próxima película. Esas imágenes aún no se han publicado.

Escrito por Maggie Tillman.