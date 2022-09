Consigue Disney+ por sólo 1,99 $ / 1,99 € como parte del Día Disney+

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - El Día Disney+ promete ser un buen día, ya que tanto Thor: Amor y Trueno como el remake de acción real de Pinocho se estrenarán en el servicio de streaming a partir de mañana, 8 de septiembre de 2022.

El servicio de streaming también añadirá el documental nunca visto entre bastidores, Obi-Wan Kenobi: El retorno de un Jedi, añadirá versiones cantadas de Frozen y su secuela, y los suscriptores que visiten los parques temáticos de Disney podrán beneficiarse de la entrada anticipada y otras ventajas.

-

Además, si aún no eres suscriptor o has dejado de serlo, puedes aprovechar una oferta especial del Día Disney+ para no perderte nada.

Los nuevos y antiguos suscriptores podrán obtener un mes de Disney+ por sólo 1,99 $ del 8 al 19 de septiembre de 2022.

Una vez finalizado el mes de descuento, la suscripción continuará al precio habitual de 7,99 € al mes. Para entonces, es posible que hayas encontrado muchas cosas que quieras seguir viendo, como la totalidad de las películas y programas de televisión de Star Wars, todas las series y películas de Marvel Studios, y muchas más.

Además, en el Reino Unido y Europa se podrán ver los últimos episodios de The Walking Dead en Disney+ a partir de principios de octubre, así como muchas otras series de televisión y películas de éxito.

Escrito por Rik Henderson.