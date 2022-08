Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Groot de Guardianes de la Galaxia, y especialmente el bebé Groot, se ganó el corazón de los fans de todo el mundo con una sola frase: "Yo soy Groot".

Ahora, el pequeño árbol tiene su propia serie de cortos, y son tan pequeños como el propio personaje.

La serie consta de cinco episodios, cada uno de los cuales dura apenas 3 minutos, y explora el crecimiento de Groot mientras da sus primeros pasos fuera de la maceta. Aquí tienes todo lo que necesitas saber.

Los cortos tienen lugar después de los eventos de Guardianes de la Galaxia vol. 2, pero antes de la escena de la etiqueta de mitad de los créditos. Y nuestro pequeño héroe arbóreo sigue confinado en su maceta, al menos al principio.

A lo largo de la serie, veremos una serie de aventuras y percances a medida que Groot crece.

Los cortos están dirigidos por Kirsten Lepore y coescritos por Ryan Little. Vin Diesel vuelve a interpretar a Groot, demostrando una vez más cuánta emoción puede transmitirse con una sola línea.

También podemos esperar cameos de Rocket Racoon de Bradley Cooper, así como del director de Guardianes de la Galaxia, James Gunn, poniendo voz a un reloj.

Sí. De hecho, I Am Groot es exclusivo de la plataforma Disney+, por lo que necesitarás una suscripción si quieres ver los cortos. Los episodios se estrenaron en la plataforma el 10 de agosto de 2022.

Las suscripciones a Disney+ empiezan a costar 7,99 dólares al mes en Estados Unidos y 7,99 libras en el Reino Unido.

Cuál es el mejor dispositivo de streaming para tu televisor? Nuestra principal recomendación es el Amazon Fire TV Stick 4K Max. También son excelentes el Google Chromecast con Google TV, el Roku Express 4K, el Apple TV 4K y el Amazon Fire TV Stick.

Curiosamente, los cortos de I Am Groot aparecen por separado en la aplicación Disney+, apareciendo como películas independientes en lugar de una serie.

Esto hace que sea un poco complicado averiguar cuál ver primero, pero no temas, tenemos el orden correcto listado a continuación:

Los primeros pasos de Groot El Pequeño La persecución de Groot Groot se baña Magnum Opus

Sí. Puedes ver el tráiler oficial de I Am Groot a continuación.

Si no has visto las películas de Guardianes de la Galaxia, te has perdido algo. O tal vez quieras refrescar tu memoria. En cualquier caso, ambas películas están disponibles en Disney+. También puedes alquilarlas o comprarlas en formato digital en Amazon.

Escrito por Luke Baker.