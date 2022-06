Wu-Tang: Una Saga Americana temporada 3: Esto es lo que sabemos hasta ahora

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Puede que Wu-Tang sea para los niños, pero la historia del ascenso a la fama del grupo tiene mucho de adulto.

En 2019 la primera serie de Wu-Tang: An American Saga vio inmortalizada en televisión la historia del origen del mundialmente famoso grupo de rap.

Desde entonces, la serie ha seguido acaparando los corazones y las mentes de los espectadores, destrozando una puntuación de audiencia del 95 por ciento en Rotten Tomatoes y asaltando una segunda temporada en Hulu en 2021.

¿Qué pasa con Wu-Tang: An American Saga? ¿Es probable que haya una tercera temporada? ¿Y qué más necesitas saber sobre las hazañas del grupo en Staten Island, en Nueva York? Tenemos los detalles que necesitas saber.

Wu-Tang: Una Saga Americana es un drama televisivo creado con la ayuda de RZA, el líder y miembro fundador del Wu-Tang Clan. La serie se basa en la formación del emblemático grupo de rap y en las travesuras de sus miembros en su ciudad natal, Staten Island.

Wu-Tang: Una Saga Americana sigue de cerca a un joven RZA durante los últimos años de la década de 1980, cuando empezó a encontrar su pasión por la música artesanal. Observamos a Bobby Diggs (alias Prince Rakeem (y más tarde RZA)) mientras descubre el éxito y el fracaso en su camino hacia la grandeza.

Wu-Tang: An American Saga fue creada por los productores co-ejecutivos RZA y Alex Tse, así que, como se puede imaginar, hay algo de verdad en la historia, aunque no está exenta de un poco de licencia artística. Se dice que la serie es una obra de ficción histórica, pero basada en hechos reales.

El propio RZA lo expresó mejor:

"No puedes tomar cada momento y exponerlo. Se condensan los momentos. Es como un zumo de uva concentrado... aprenderás más, podrás equilibrar lo que es realidad y lo que no".

No obstante, el programa traza la interesante historia del ascenso del que quizá sea el grupo más influyente del hip-hop. Uno que se fundó sobre la base de "la filosofía oriental recogida de las películas de kung fu, las enseñanzas de la Five-Percent Nation recogidas en las calles de Nueva York y los cómics".

Wu-Tang: An American Saga está ambientada en los primeros años de la década de 1990. Tiene lugar en la ciudad de Nueva York justo en el momento álgido de la epidemia de crack.

La serie sigue a Bobby Diggs mientras intenta buscar una salida a las penurias y a las drogas con la música. El grupo de amigos se debate entre el crimen y la música mientras intenta sobrevivir.

Durante la primera temporada, vemos cómo se suceden varios acontecimientos de la historia del grupo, incluyendo la primera salida de RZA al rap como artista en solitario bajo el nombre de Prince Rakeem. Durante ese tiempo, trabaja en un sencillo Ooh I Love You Rakeem que luego se encuentra con problemas antes de que lo echen de la discográfica.

Estas partes de la historia están ciertamente basadas en la realidad e incluso los problemas con Tommy Boy al no conseguir los derechos del sample original están basados en hechos reales.

Aunque el foco principal de Wu-Tang: Una Saga Americana se centra en Bobby Diggs, muchos de los otros miembros principales del Wu-Tang Clan también desempeñan un papel importante en la historia.

El reparto principal actual incluye:

Ashton Sanders como Bobby Diggs aka The RZA

Johnell Xavier Young como Gary Grice aka The GZA

Siddiq Saunderson como Dennis Coles aka Ghostface Killah

Shameik Moore como Corey Woods alias Raekwon

David "Dave East" Brewster como Clifford Smith (Method Man)

JaQwan J. Kelly como Jamel Irief alias Masta Killa

Julian Elijah Martinez como Mitchell "Divine" Diggs

Marcus Callender como Oliver "Power" Grant

Joey Bada$$ como Jason Hunter aka Inspectah Deck

Caleb Castille como Darryl "Chino" Hill alias Cappadonna

Jake Hoffman como Steve Rifkind

Damani Sease como Lamont Jody Hawkins alias U-God (temporada 2)

Los fans del grupo de rap que vieron la primera temporada de Wu-Tang: Una Saga Americana se habrán dado cuenta de que un miembro del grupo, U-God, está extrañamente ausente de la serie. Lamont Jody Hawkins, también conocido como U-God, fue uno de los miembros originales de Wu-Tang Clan desde su formación original y es muy conocido por su rítmico flujo.

A principios de 1992, U-God fue condenado por cargos de posesión de armas de fuego y drogas, por lo que se perdió las sesiones de grabación del álbum original (Enter the Wu-Tang (36 Chambers)). Algunos habrán pensado que por eso no apareció en la primera temporada.

Sin embargo, cuando se le preguntó al respecto, RZA dejó claro que U-God siempre iba a formar parte de la serie, que incluso había sido consultor y que iba a aparecer en la segunda temporada.

Wu-Tang: An American Saga tuvo una primera temporada de 10 episodios que estuvo disponible en Hulu y que ahora está en Disney+.

La segunda temporada de la serie comenzó en septiembre de 2021 y se emitió en Hulu. Esta próxima salida de Wu-Tang Clan se centra en la elaboración del álbum de debut, "Enter the Wu-Tang (36 Chambers", y todo lo que acompañó.

Los fans de la serie disfrutaron mucho de las dos primeras temporadas y querían saber si iba a haber una tercera. La buena noticia es que la tercera temporada ha sido confirmada por Hulu.

La mala noticia es que se trata de la última serie.

No hay noticias oficiales sobre cuándo se emitirá la tercera y última temporada. Aunque se espera que sea alrededor de septiembre de 2022 si el calendario de estrenos anterior sirve de algo.

Si eres de Estados Unidos, puedes ver las dos primeras temporadas de Wu-Tang: An American Saga en Hulu.

Si estás fuera de Estados Unidos, puedes ver la primera temporada de Wu-Tang: An American Saga en Disney+, pero aún no la segunda. Se ha rumoreado que la segunda temporada aparecerá en Disney+ a finales de 2022, pero no se ha confirmado oficialmente.

La tercera temporada aún no tiene fecha de emisión, pero actualizaremos este artículo cuando sepamos más.

Escrito por Adrian Willings.