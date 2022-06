Las películas de Spiderman llegarán a Disney+ en el Reino Unido el 17 de junio

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Disney continúa su impulso para llevar todo lo de Marvel a su servicio de streaming. El próximo viernes añadirá varias películas de Spiderman a Disney+ en el Reino Unido e Irlanda.

A partir del 17 de junio de 2022, los suscriptores de Disney+ podrán ver Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004), The Amazing Spider-Man (2012), The Amazing Spider-Man 2 (2014) y Spider-Man: Homecoming (2014). Y, aunque no es ni mucho menos una colección completa (faltan las dos últimas y, extrañamente, Spider-Man 3 de Sam Raimi), al menos permite a los espectadores ver a Tobey Maguire y Andrew Garfield enfundados en los pantalones rojos y azules, dando sentido a algunos momentos importantes de No Way Home.

Las películas de Spiderman han tardado en llegar a la plataforma, ya que, aunque Disney es propietaria de Marvel, los derechos de las películas del hombre araña están en manos de Sony Pictures. Lo mismo ocurre con los personajes relacionados con Spiderman, como Venom y Morbius.

Estos dos últimos no tienen relación directa con el MCU, aunque (aviso de spoiler) merece la pena estar atento al huevo de pascua durante los créditos finales de No Way Home.

También podrían acabar en Disney+ en un futuro próximo (más o menos), junto con las otras películas de Spider-Man, ya que Disney ha dicho: "Se espera que otros títulos de la biblioteca de cine y televisión de Sony Pictures se estrenen en Disney+ en el Reino Unido e Irlanda a finales de este año".

Escrito por Rik Henderson.