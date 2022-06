Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Nos alegramos cuando la saga The Defenders de Marvel llegó a Disney+, pero nos decepcionó un poco en su momento que las series Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher y The Defenders solo se transmitieran en un máximo de 1080p. Al fin y al cabo, antes se habían presentado en 4K Ultra HD en Netflix.

Ahora eso ha cambiado. Disney+ ha aumentado la calidad de transmisión de todas las series a 4K HDR(Dolby Vision si tu televisor lo soporta). Y, en muchos casos, el audio también se presenta en Dolby Atmos.

Esto supone una gran diferencia en la experiencia si tienes un televisor capaz de ello. Y prepara el terreno para el tan rumoreado regreso de Charlie Cox en una nueva serie de televisión de Daredevil, y posiblemente también una nueva temporada de Jessica Jones.

Originalmente Netflix Originals, las series fueron retiradas de Netflix a raíz del lanzamiento de Disney+. Luego se añadieron a la nueva plataforma en marzo de este año.

Son más maduras que las series nativas de Marvel Studios, con clasificaciones de edad recomendadas que van de los 16 a los 18 años.

Se espera que cualquier nueva temporada derivada de la saga de Los Defensores se dirija a un público más joven y que incluso no se relacione directamente.

Ojo de Halcón, por ejemplo, tiene una calificación de 12+ aunque cuenta con el mismo actor que interpreta a Wilson Fisk / Kingpin, Vincent D'Onofrio, que el más maduro Daredevil.

Escrito por Rik Henderson.