Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Prey es la última entrega de la franquicia Predator, y se estrenará en exclusiva en los servicios de streaming de Disney este verano. Aquí está todo lo que se avecina en el thriller de acción de 20th Century Studios, incluyendo cuándo y dónde se podrá ver online.

Ambientada en la nación comanche hace 300 años, Prey cuenta la historia de Naru (interpretada por Amber Midthunder), una hábil guerrera criada por cazadores en las Grandes Llanuras. Cuando el peligro amenaza a su pueblo, ella no está dispuesta a convertirse en presa. Se enfrenta a lo que resulta ser un depredador alienígena muy evolucionado con armas avanzadas.

El director Dan Trachtenberg ha dicho que su objetivo para la película es volver a las raíces de la franquicia Predator.

A continuación, el eslogan oficial de 20th Century Studios para Prey:

"La historia del origen del Predator en el mundo de la nación comanche hace 300 años. Naru, una hábil guerrera, lucha para proteger a su tribu contra uno de los primeros Depredadores altamente evolucionados que aterrizan en la Tierra."

Prey se estrenará el 5 de agosto de 2022.

Dado que Prey es una película de 20th Century Studios, propiedad de Disney, se estrenará exclusivamente en los distintos servicios de streaming de Disney en todo el mundo.

Prey se estrenará en Hulu en Estados Unidos. El precio de Hulu es de 6,99 dólares al mes.

Prey será un original estelar en Disney+ en el Reino Unido y en todos los demás territorios, excepto en América Latina. La suscripción a Disney+ cuesta 7,99 libras al mes.

squirrel_widget_187869

Prey llegará a Star+ Original en América Latina.

Prey cuenta con un reparto formado casi en su totalidad por talentos de First Nation, como Midthunder, Dakota Beavers, Stormee Kipp, Michelle Thrush y Julian Black Antelope.

Dan Trachtenberg (The Boys y 10 Cloverfield Lane) ha dirigido el guión de Patrick Aison (Jack Ryan).

John Davis (El depredador) y Jhane Myers (Monstruos de Dios) son los productores, con Lawrence Gordon (Watchmen), Marty Ewing (It Chapter Two), James E Thomas, John C Thomas y Marc Toberoff (La isla de la fantasía) como productores ejecutivos.

En junio de 2022, 20th Century Studios lanzó el primer tráiler completo de su spinoff de Predator. Puedes verlo en la parte superior de esta página.

Para ponerte al día y estar preparado para Prey antes de que se estrene este verano, realmente necesitas ver primero la franquicia Predator. Y también la franquicia Alien.

Así es: Dos de los monstruos más emblemáticos del cine comparten el mismo universo cinematográfico.

Gracias a las películas de Alien vs. Predator, las franquicias de Alien y Predator convergen para tener lugar en la misma línea temporal. Ahora, hay 12 películas en total para ver -si te apetece revisar lo que se conoce como el Universo Alien-, la más antigua de las cuales es el clásico Alien de Ridley Scott de 1979, ambientado en 2122. Sin embargo, la película más antigua, cronológicamente, es la primera Predator, ambientada en el año de su estreno: 1987.

Para complicar aún más las cosas, los creadores de estas películas han plantado huevos de pascua en otras películas. Esto, unido a las teorías en línea, ha dado lugar a la inclusión de Blade Runner en el Universo Alien. (Para ayudarte a entender la línea de tiempo de Alien-Predator, hemos puesto todas las películas en orden cronológico, con Blade Runner como extra:

Escrito por Maggie Tillman.