Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Aunque Lucasfilm y su fundador, George Lucas, son sinónimos de La guerra de las galaxias, no fue el único gran proyecto cinematográfico que produjeron en los años 80. Como Yoda le dijo una vez a Obi-Wan: "Hay otra".

Willow es una aventura fantástica protagonizada por Warwick Davis y dirigida por Ron Howard. Estrenada en 1988, obtuvo buenos resultados en taquilla pero, a diferencia de la otra gran franquicia de Lucas, no logró generar suficiente expectación para una secuela. De hecho, pocos recuerdan la original, ya que apenas se repite en televisión o se menciona al mismo tiempo que otras películas como El Imperio Contraataca, El Retorno del Jedi o incluso Howard el Pato.

Ahora, sin embargo, 34 años después, ha vuelto, esta vez como una serie de televisión completa para Disney+. Por fin volvemos a visitar el mundo de Andowyne y Davis retoma su papel de Willow Ufgood.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber.

Willow se podrá ver a partir del 30 de noviembre de 2022.

La serie de televisión Willow será exclusiva de Disney+. Necesitarás ser suscriptor para poder verla.

squirrel_widget_187869

No se ha confirmado el número de episodios previstos para la serie de televisión de Willow.

Sin embargo, IMDB sugiere que habrá ocho episodios en total - al igual que The Mandalorian.

Lo único que sabemos realmente de la historia por ahora es que la princesa Kit reúne a un grupo de aventureros para rescatar a su hermano gemelo, entre los que se encuentra la hechicera del mismo nombre, Willow Ufgood.

Willow tiene mucha más experiencia en la serie y ya no es un aprendiz de mago.

Es prácticamente el único personaje principal de la película que regresa, aunque el propio Davis ha insinuado que el Madmartigan de Val Kilmer participaría "a lo grande", aunque no en persona debido a la actual batalla de Kilmer contra el cáncer.

Como se ha mencionado anteriormente, Warwick Davis (Star Wars, películas de Harry Potter) vuelve como Willow Ufgood, pero casi todos los demás son nuevos en la franquicia.

Ruby Cruz (Mare of Easttown) interpreta a la princesa Kit, Erin Kellyman (Solo: Una historia de Star Wars, El Halcón y el Soldado de Invierno) es su mejor amiga Jade, mientras que Tony Revolori, de Spider-Man: No Way Home, tiene un papel actualmente sin nombre.

Los dos primeros episodios están siendo dirigidos por Stephen Woolfenden, que también ha dirigido episodios de Doctor Who y Outlander.

Naturalmente, lo mejor es ver la película de 1988, Willow, antes de la serie, ya que sienta las bases del personaje principal y de los escenarios.

Al igual que la serie, está disponible en Disney+. Se presenta en HD y con sonido 5.1.

También se puede adquirir en DVD por un precio razonable.

squirrel_widget_12852925

Lucasfilm lanzó el primer tráiler oficial de su serie de televisión Willow a finales de mayo de 2022. Puedes verlo a continuación.

Antes del tráiler completo, se creó un excelente y divertido teaser de "conoce al reparto" para el Día Disney+ 2021.

Escrito por Rik Henderson.