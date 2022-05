Daredevil temporada 4: Esto es lo que sabemos hasta ahora

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Daredevil volverá a nuestras pantallas de televisión con la noticia de que Disney+ ha dado luz verde a una nueva temporada cuatro años después de la última.

La serie fue originalmente cancelada cuando el contrato de Marvel Studios con Netflix expiró y el personaje y la serie terminaron en el limbo.

Sin embargo, Disney+ ha adoptado la serie producida por Netflix, además de las otras de la familia de Hells Kitchen (Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher y The Defenders), y supuestamente hará nuevos episodios en adelante.

Esto es todo lo que sabemos hasta ahora.

Al parecer, la serie se encuentra en una fase muy temprana de producción, y los guionistas acaban de ser contratados por Marvel Studios y Disney, por lo que no es probable que aparezca en 2022. Incluso 2023 es una apuesta arriesgada.

Teniendo en cuenta la cantidad de trabajo de rodaje y efectos especiales, es mucho más probable que llegue a Disney+ en 2024.

Dado que Disney, propietaria de Marvel, ya tiene las tres temporadas anteriores de Daredevil disponibles exclusivamente en Disney+ (a pesar de que eran originales de Netflix, er, originalmente), no hay razón para pensar que la temporada 4 de Daredevil será diferente.

squirrel_widget_187869

Hay una corriente de pensamiento que, aunque es probable que Charlie Cox retome su papel de Daredevil / Matt Murdock, el tono de la serie podría ser más familiar. Y así, con eso en mente, podría ser que la nueva temporada sea más Hawekeye que la original de Netflix.

Eso hace difícil predecir el número de episodios. Si Disney+ va a seguir el mismo camino que las temporadas 1 a 3, habrá 13 episodios en la cuarta temporada.

Sin embargo, las primeras temporadas de Ojo de Halcón, Caballero Luna, El Halcón y el Soldado de Invierno y Loki contenían seis episodios cada una. Sólo WandaVision rompió ese patrón con sus nueve. Por lo tanto, quizá sea mejor esperar seis episodios en la nueva serie de Daredevil.

Todavía no sabemos mucho sobre la cuarta temporada de Daredevil.

Variety informa de que ya se han elegido los guionistas, y que Matt Corman y Chris Ord han sido contratados para escribir el guión y producir de forma ejecutiva. El dúo ya ha trabajado en otros proyectos juntos, como Covert Affaitrs para USA Network.

Las especulaciones anteriores sugieren que Disney quiere suavizar la naturaleza madura de las series originales, para que la nueva serie esté más en línea con sus otras series de televisión del MCU, como Ojo de Halcón y El Caballero Luna. Sin embargo, esto no se ha confirmado.

Tampoco se ha confirmado si Charlie Cox regresará como protagonista, aunque su aparición como Matt Murdock en Spider-Man: No Way Home sugiere que será así.

Otro actor que ha retomado recientemente su papel de la serie original de Daredevil es Vincent D'Onofrio, que hizo una aparición como Wilson Fisk / Kingpin en Ojo de Halcón. Sin embargo, su destino no se conoce al cien por cien, teniendo en cuenta que se escuchó un disparo fuera de cámara tras su encuentro con Echo.

Está claro que la propia Echo sobrevivió, teniendo en cuenta que ese personaje también está recibiendo un show spin-off en Disney+.

Atención, ¡spoilers por delante!

Si aún no has visto las tres temporadas originales de Daredevil en Netflix, deberías empezar a ponerte al día ahora. Y, para hacerlo más fácil, todo ha sido migrado a Disney+.

Al igual que las series complementarias, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders y The Punisher. Cada una de ellas tiene sus méritos y tramas ligeramente entrelazadas (Los Defensores es en realidad un superequipo con todos los héroes de Hells Kitchen), aunque hay que tener en cuenta que son mucho más maduras en comparación con la mayoría de las películas y series de televisión de Marvel. Daredevil, Iron Fist y The Punisher están clasificadas como 18+, por ejemplo.

También te sugerimos que veas Ojo de Halcón, que también está ambientada en Nueva York y en la que aparece Kingpin, el némesis de Daredevil.

Y Spider-Man: No Way Home también es imprescindible, ya que Matt Murdock aparece como abogado de Peter Parker en un breve cameo.

Puedes consultar nuestra práctica guía sobre todo el Universo Cinematográfico Marvel aquí, incluyendo el mejor orden para ver las películas y series.

Semana de los juegos de PC (9 - 13 de mayo) en asociación con Nvidia GeForce RTX

Tanto si eres un veterano de los juegos de PC como si eres un novato, ¡te tenemos cubierto!

Visita nuestro centro de juegos de PC para conocer las últimas noticias y reseñas, y para ver los detalles de los mejores productos.

Con un montón de contenido de calidad cada día, asegúrate de marcar la página y volver para tu dosis diaria.

Escrito por Rik Henderson.