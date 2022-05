Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Charlie Cox podría retomar su papel de Daredevil en una cuarta temporada de la serie, según un nuevo informe.

Disney ha llevado recientemente la serie original de Netflix a su plataforma Disney+ y ahora hará nuevos episodios que se emitirán en algún momento en el futuro, se dice.

El regreso de Cox como El Hombre sin Miedo es muy probable teniendo en cuenta que ya se metió en la piel de Matt Murdock para un cameo en Spider-Man: No Way Home, mientras que The Hollywood Reporter afirma que Matt Corman y Chris Ord van a escribir y producir ejecutivamente.

El dúo forma equipo regularmente para proyectos, el más notable en Covert Affairs para la cadena USA Network.

El regreso de Daredevil se viene rumoreando desde hace tiempo, junto a un posible reboot de Jessica Jones. Sin embargo, se ha dicho en el pasado que la naturaleza más madura de los originales de Netflix podría atenuarse un poco para adaptarse a una audiencia más amplia de Disney+.

Marvel ya trajo de vuelta a otro de los personajes en los últimos tiempos, con el Wilson Fisk (Kingpin) de Vincent D'Onofrio apareciendo en Ojo de Halcón.

Sin embargo, teniendo en cuenta el final de esa serie (y la supervivencia de Echo, que protagonizará su propio spin-off), no se sabe si volverá (o podrá) a enfrentarse a Matt Murdock una vez más.

Escrito por Rik Henderson.