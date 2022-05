Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Disney ha estado desarrollando un plan con publicidad para su servicio de streaming de vídeo Disney+. Se espera que se ponga en marcha a finales de este año y, cuando lo haga, se emitirán anuncios durante unos cuatro minutos en películas o programas que duren una hora o menos. Pero no todos verán anuncios.

Según Variety, The Wall Street Journal y TechCrunch, Disney tiene previsto publicar únicamente anuncios aptos para familias, por lo que no habrá anuncios políticos ni de alcohol. El estudio también dijo que los niños en edad preescolar y los que utilizan perfiles infantiles para ver no verán ninguna publicidad. Disney tampoco "dirigirá" los anuncios a niños concretos.

Disney dijo que tampoco publicará anuncios de la competencia. Si ves Peacock, verás anuncios de Disney+ durante las pausas de ese servicio de streaming. Hablando de Peacock, parece que emite hasta cinco minutos de anuncios por cada hora de contenido, mientras que HBO Max muestra cuatro minutos de anuncios por hora. Hulu, propiedad de Disney, emite hasta 12 anuncios en una hora.

En marzo, Disney anunció que lanzaría una opción más barata y con publicidad en Estados Unidos a finales de 2022. Con el tiempo llegará a otros países, ha dicho el estudio. Muchos otros servicios de transmisión de vídeo han empezado a adoptar planes con publicidad en los últimos años, desde HBO Max hasta Paramount Plus. Esto atrae a un mayor número de personas, sobre todo a las que no les importa ahorrarse un par de dólares más cada mes a cambio de ver algunos anuncios. Sinceramente, era sólo cuestión de tiempo que Disney empezara a considerar los anuncios.

Actualmente, Disney+ cuesta 7,99 dólares al mes sin anuncios. Puedes obtener más información sobre el servicio de streaming de vídeo en la guía DIsney+ de Pocket-lint aquí.

Escrito por Maggie Tillman.