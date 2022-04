Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Han pasado trece años desde el estreno de la primera película de Avatar, y ahora, Disney ha anunciado cómo se llamará la secuela y cuándo se estrenará el primer teaser tráiler. Para ayudarte a estar lo más preparado posible para la película cuando se estrene a finales de este año, aquí está todo lo que sabemos hasta ahora sobre Avatar 2.

La secuela de Avatar no se llama Avatar 2, aunque así es como muchos se han referido a la película durante años. En su lugar, se llama oficialmente Avatar: La forma del agua, según anunció Disney en la CinemaCon 2022.

El argumento de la secuela de Avatar de James Cameron es, como mucho, vago, aunque sabemos que seguirá tratándose, a grandes rasgos, de seres humanos que intentan explotar el planeta alienígena de Pandora en busca de un raro metal conocido como unobtanio.

Si no recuerdas el Avatar original, la secuela seguirá protagonizada por Sam Worthington como Jake Sully, un antiguo marine que adopta el papel de Avatar, lo que le permite estar en el cuerpo de uno de los na'vi nativos. Sully es un espía de la Tierra entre los Na'vi de Pandora, pero se enamora de una de ellos, Neytiri, interpretada por Zoë Saldana, y al final tiene que ir en contra de su propio pueblo.

Sully y Neytiri regresarán en la próxima entrega de la franquicia.

Esta es la sinopsis oficial de Avatar: La forma del agua:

"Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, Avatar: El camino del agua comienza a contar la historia de la familia Sully (Jake, Neytiri y sus hijos), los problemas que les persiguen, lo que hacen para mantenerse a salvo, las batallas que libran para seguir vivos y las tragedias que soportan."

Este es el logline oficial de Avatar: La forma del agua:

"Jake Sully y Ney'tiri han formado una familia y hacen todo lo posible por permanecer juntos. Sin embargo, deben abandonar su hogar y explorar las regiones de Pandora. Cuando resurge una antigua amenaza, Jake debe librar una difícil guerra contra los humanos".

Fecha de estreno en cines: 16 de diciembre de 2022.

La largamente retrasada secuela de Avatar se estrenará en Estados Unidos el 16 de diciembre de 2022.

El rodaje preliminar de la película comenzó en 2017, y la filmación no concluyó hasta finales de septiembre de 2020. Después de eso, el estreno en cines de la película se retrasó la friolera de ocho veces. Actualmente, Disney está desarrollando otras tres secuelas -Avatar 3, 4 y 5- que se estrenarán, respectivamente, el 20 de diciembre de 2024, el 18 de diciembre de 2026 y el 22 de diciembre de 2028, si no se ven afectadas por los retrasos.

Recién anunciada en CinemaCon, Avatar: La forma del agua sólo en cines el 16 de diciembre de 2022 pic.twitter.com/1K4giX7nNj- 20th Century Studios (@20thcentury) 27 de abril de 2022

Dónde: Espera que llegue a Disney+ después de su estreno en cines

Espera que llegue a Disney+ después de su estreno en cines Cuándo: Quizás a finales de enero de 2023 o principios de febrero de 2023

En los últimos dos años, Disney ha estrenado un puñado de películas en Disney+ después de que terminara su periodo mínimo de 45 días de estreno en salas. Aunque el estudio no se ha comprometido oficialmente con una fecha de estreno en streaming para Avatar: La forma del agua, parece probable que tenga al menos 45 días de estreno exclusivo en cines, lo que significa que podría llegar a Disney+ en febrero de 2023.

Disney prometió que el primer teaser tráiler llegaría junto a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, cuyo estreno está previsto para el 6 de mayo de 2022. Pocket-lint te mantendrá informado una vez que se publique.

James Cameron dirigió la Avatar original y su secuela. También escribió los personajes, pero contó con la ayuda de Josh Friedman, que hizo el guión.

El núcleo del reparto de la Avatar original estará de vuelta, además de algunos recién llegados. Estos son algunos de los nombres y sus personajes que se han confirmado hasta ahora:

Sam Worthington - Jake Sully

- Jake Sully Zoe Saldana - Neytiri, la princesa Na'vi

- Neytiri, la princesa Na'vi Stephen Lang - Coronel Miles Quaritch

- Coronel Miles Quaritch Sigourney Weaver - Personaje totalmente nuevo

- Personaje totalmente nuevo Kate Winslet - Ronal

- Ronal CCH Pounder - Mo'at

- Mo'at Matt Gerald - Cabo Lyle Wainfleet

- Cabo Lyle Wainfleet Edie Falco - General Ardmore

- General Ardmore Cliff Curtis - Tonowari

- Tonowari Jamie Flatters - Neteyam

Flatters - Neteyam Britain Dalton - Lo'ak

- Lo'ak Trinity Bliss - Tuktirey

- Tuktirey Jack Champion - Miles Socorro, alias Spider

- Miles Socorro, alias Spider Oona Chaplin - Varang

- Varang Michelle Yeoh - Dra. Karina Mogue

- Dra. Karina Mogue Jemaine Clement - Dr. Ian Garvin

- Dr. Ian Garvin Vin Diesel - No anunciado

Para aquellos que no recuerden del todo lo que ocurrió en la Avatar original de 2009, Disney está remasterizando la película y tiene previsto estrenarla en los cines de todo el mundo el 23 de septiembre de 2022. O bien, puedes ver el primer Avatar en Disney+ ahora mismo. En cualquier caso, te recomendamos encarecidamente que lo veas antes de ir a ver Avatar: La forma del agua en los cines este diciembre. Será un buen repaso.

